Banda ultra-larga, bene il Sud. La Calabria al primo posto

CATANZARO, 27 MARZO 2017 - L'Italia è al quartultimo posto in Europa per lo sviluppo digitale, ben al di sotto della media europea e davanti solo a Grecia, Bulgaria e Romania. Questi sono i dati emersi oggi nel corso dell'incontro organizzato da UniCredit, dal titolo "S.U.D.4.0: Dalla terza rivoluzione industriale verso l'Industria 4.0", che si è svolto a Napoli, nell'aula magna del centro congressi dell'Università Federico II.

Mediamente, solo il 15% delle imprese italiane ha accesso alla banda ultra-larga, contro il 32% della media europea. Soltanto l'11% delle aziende, invece, è attrezzato per le vendite online, contro una media Ue del 20%.

Nonostante la cornice di un Paese in forte ritardo, però, spiccano i dati del Sud. Ben 4 regioni del Sud, nel 2016, si sono piazzate nei primi cinque posti della classifica nazionale per percentuale di popolazione raggiunta a 30 Megabit per secondo, con la Calabria al primo posto grazie ad un tasso di copertura del 76%. Segue la Campania, al secondo posto con il 65,2%, la Puglia al terzo con il 53,8% e la Basilicata al quinto con il 42%. I risultati sono ben al di sopra della media nazionale, ferma al 35,4%.

Per quanto riguarda le imprese che vendono on line, il Sud supera la media italiana con l'11,8%, superando il Centro (9,5%) ed il Nord Ovest (10,7%), e piazzandosi a corta distanza dal Nord Est (12%).

Primati che non resistono se si prende in considerazione la banda ultra-larga di ultima generazione da 100 Megabit per secondo. In questo segmento, solo la Campania resiste al terzo posto della classifica italiana con il 14% di popolazione raggiunta, dietro alla Lombardia, che guida la classifica con il 25%, ed al Lazio, seconda regione italiana con il 22%. Le restanti regioni del Sud si piazzano al di sotto della media italiana dell'11%: la Calabria è al dodicesimo posto con il 3% di popolazione raggiunta.

Daniele Basili

Immagine da startmag.it