Banda ultralarga: più risorse rete telematica e videosorveglianza

CAGLIARI, 20 DICEMBRE - Sono state rimodulate le risorse destinate alla realizzazione della banda ultralarga in Sardegna dopo le consultazioni con gli operatori privati. La Giunta regionale, lo scorso aprile, aveva stanziato 83 milioni di euro per il completamento delle infrastrutture nelle aree bianche, quelle "a fallimento di mercato" ma le nuove consultazioni hanno messo in risalto l'interesse degli operatori a investire in alcune di queste aree, riducendo così l'entità dell'investimento pubblico.

Il risparmio, rispetto ai fondi inizialmente stanziati - spiega l'assessore Filippo Spanu - ammonta a circa 55 milioni. L'esecutivo ha quindi approvato la nuova convenzione e il piano tecnico proposti dal Ministero dello Sviluppo economico per il completamento della rete in fibra ottica in tutto il territorio regionale.

I due documenti sono il frutto della rimodulazione delle risorse che si è resa necessaria dopo le consultazioni con gli operatori. "Una parte delle economie - annuncia Spanu - sarà destinata al miglioramento della rete telematica regionale sul fronte dei servizi delle pubbliche amministrazioni e al rafforzamento della rete di sicurezza nel territorio.

Per quanto riguarda la videosorveglianza con i risparmi di spesa viene prevista l'estensione della rete ai Comuni sinora rimasti esclusi. L'impiego e l'assegnazione delle risorse saranno definiti con una successiva delibera. Le finalità del nuovo piano tecnico-operativo, nel quadro della diffusione della rete in fibra ottica, sono quelle di raggiungere la copertura a 30mbps per il 100% della popolazione e la copertura a 100mbps per il 23%. Per il completamento degli obiettivi, individuati nell'Agenda Digitale della Sardegna, sara' siglata una nuova convenzione.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.neoweb.it