Bandiere blu 2017, Liguria regina del mare eccellente

CAMOGLI, 8 MAGGIO - Anche quest'anno la Liguria si conferma come la regina del mare pulito con 27 località, due in più rispetto al 2016. Nel complesso, salgono a 342 le spiagge italiane sulle quali sventolerà la bandiera blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per questa trentesima edizione a 163 Comuni e 67 approdi turistici sulla base di 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Al secondo posto, seguono come già accaduto lo scorso anno, la Toscana con 19 località e le Marche con 17. Secondo quanto appreso, nel "complesso in un anno la situazione è migliorata: da 293 spiagge doc si è passati a 342, pari a circa il 5% di quelle premiate a livello mondiale; da 152 si è passati a 163 Comuni, 11 in più rispetto al 2016 (13 nuovi ingressi, mentre 2 sono usciti)".

La Fee spiega che i 67 approdi premiati dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, rispondendo ai requisiti previsti per l'assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale.

"È con soddisfazione che annunciamo anche per il 2017, un aumento di comuni Bandiera Blu, ben 163", ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fee Italia. Mazza ha poi specificato: "È un percorso che porta in maniera dinamica ed efficace le amministrazioni locali a cogliere nuove sfide per la gestione sostenibile del territorio, mettendo al centro la connessione terra-mare, la salute del mare è strettamente correlata alla gestione del territorio".

Per ottenere la certificazione di qualità ambientale delle località turistiche balneari, nel sito ufficiale della Fee è indicato che ai fini della valutazione "la qualità delle acque di balneazione e considerata un criterio imperativo, solo le località le cui acque sono risultate eccellenti, possono presentare la propria candidatura". Tra gli altri criteri presi in esame - viene precisato - si trovano anche: "la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la sicurezza ed i servizi in spiaggia".

Luigi Cacciatori

Immagine da italymagazine.com