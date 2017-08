Bando cultura: pubblicate le graduatorie azione 2 e 3

CATANZARO 25 AGOSTO - Sono state approvate, con decreto dirigenziale 9479 del 25 agosto 2017, le graduatorie provvisorie delle azioni 2 e 3 dell’Avviso pubblico “per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

In particolare, si tratta di otto mostre di arte e cultura nei musei calabresi, sedici iniziative per la promozione dello sviluppo dell’attività musicale (anche di tipo orchestrale e bandistico) e sei iniziative di studio (convegni, seminari, pubblicazioni) su momenti, figure o aspetti della storia calabrese. Le due azioni, finanziate con il Pac 2014 – 2020, asse 6, (Piano di Azione e Coesione), per un milione e cento mila euro complessivo, hanno come obiettivo il rafforzamento delle attività del sistema museale calabrese e la valorizzazione del patrimonio storico, demo-etno-antropologico e della cultura immateriale della nostra regione. L’Avviso pubblico, infatti, articolato in tre azioni differenti, a loro volta suddivise in tipologie, per intensità finanziaria e natura giuridica dei potenziali beneficiari, ha offerto, al mondo della produzione e fruizione culturale in Calabria, una pluralità di opportunità con l’obiettivo di qualificare l’offerta nei beni culturali e differenziare la natura degli interventi, come ad esempio per le mostre, i convegni, le pubblicazioni e l’attività bandistica, solitamente non in grado di competere negli avvisi pubblici negli anni passati, generalmente destinati prevalentemente allo spettacolo dal vivo. A tal proposito, è opportuno sottolineare come alcuni progetti che si ritengono penalizzati nell'azione 1 del medesimo bando, come hanno espresso sulla stampa, avrebbero potuto più adeguatamente concorrere nelle azioni 2 e 3 che sono specifiche e settoriali.I progetti saranno sostenuti dalla Regione con un cofinanziamento fino al massimo dell'80 per cento delle spese complessivamente ammissibili e il cui importo sarà disponibile nelle graduatorie definitive per come stabilito nel bando. Per l'azione 2 su otto domande presentate, per le mostre nei musei pubblici e privati della regione, tutte sono risultate ammesse e finanziabili. Per quanto riguarda l'azione 3 tipologie A e B, coloro i quali troveranno il proprio progetto in posizione non utile o non ammesso a cofinanziamento, potranno predisporre accesso agli atti e istanza di riesame per come stabilito nel decreto di approvazione, attraverso una richiesta all’indirizzo bandi.tisc@pec.regione.calabria.it.Si precisa, inoltre, al contrario di come erroneamente riportato in articoli di stampa, che i bandi pubblici e le rispettive graduatorie sono disposti con decreti dirigenziali e non con delibere di giunta. Il link con le graduatorie e il decreto