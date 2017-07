Bangladesh: frana travolge abitazioni nella zona di Chittagong

CHITTAGONG, 21 LUGLIO – Il maltempo imperversa da giorni nell’area meridionale del Bangladesh ed oggi, a causa dell’intensa pioggia, una massa di terra e pietre si è staccata dal fianco di una collina nel distretto di Chittagong, abbattendosi sulle abitazioni vicine.

Secondo fonti locali, un’intera famiglia di cinque persone sarebbe stata travolta dalla frana durante il sonno; almeno tre i bambini che sarebbero morti nell’incidente e ci sarebbero anche persone disperse. La polizia ha avviato le ricerche e scortato sei mezzi di soccorso per prestare aiuto agli abitanti dei villaggi della zona ed iniziare le operazioni di evacuazione dei superstiti verso zone sicure del Paese.

Oltre alle forti piogge, pare che l’area di Chittagong sia stata negli ultimi anni teatro di un selvaggio abusivismo edilizio; inoltre con la complicità di trafficanti locali proprio in questo distretto si sarebbero recentemente trasferiti circa 20.000 senzatetto provenienti da tutto il Paese. Tutto ciò ha creato pericolo soprattutto per le zone collinari, come dimostrato da altre frane verificatesi già negli scorsi mesi. Con il bollettino meteorologico che non accenna a migliorare, anche altre regioni collinari bengalesi (soprattutto Sitakunda, Dhaka, Barisal e Khulna) sarebbero a rischio frane nelle prossime 24 ore.

Francesco Gagliardi

Foto: thedailystar.net