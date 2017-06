Bankitalia: cresce il debito pubblico a 2.270 miliardi

MILANO, 15 GIUGNO – La Banca d’Italia ha reso noto nel fascicolo “Finanza pubblica, fabbisogno e debito” che è ancora record per il debito pubblico, che ad aprile è stato pari a 2.270 miliardi, in aumento di 10,1 miliardi rispetto a marzo.

L’incremento è dovuto al fabbisogno mensile delle Amministrazioni pubbliche (5,5 miliardi) e all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (per 3,9 miliardi a 58,5) e all’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del tasso di cambio (0,7 miliardi).Continua il ruolo delle Amministrazioni centrali come luogo di accumulo del debito: lì è aumentato di 9,6 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è aumentato di 0,5 miliardi, il debito degli Enti di previdenza è rimasto pressoché invariato. Le entrate tributarie, contabilizzate nel bilancio dello Stato, sono invece stabili: 28,9 miliardi, stessa cifra di aprile 2016; nei primi quattro mesi del 2017 esse sono state pari a 120,9 miliardi; in crescita del due per cento rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Alessia Panariello