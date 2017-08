Barcellona, Farnesina: due italiani tra le vittime

ROMA, 18 AGOSTO – Tra le tredici vittime dell’attacco terroristico di ieri a Barcellona, dove un furgone ha investito i pedoni nella Rambla, "Ci sono due italiani tra le vittime e tre feriti". La notizia è stata divulgata dal capo dell'Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia.

Un tragico evento che per le modalità rammenta l’attentato a Nizza, dove un camion travolse la folla che si allontanava dopo i fuochi d'artificio dei festeggiamenti della festa della Repubblica lungo la Promenade des Anglais, causando 86 morti, o quello della sera del 19 dicembre, quando un camion si lanciò sulla folla del mercatino di Natale di Berlino, provocando la morte di dodici persone, tra cui quella della connazionale Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, di Sulmona. Il 22 marzo 2017 è il giorno in cui Khalid Masood, si è lanciato con un'auto sulla folla di pedoni sul ponte di Westminster, per poi oltrepassare la cancellata del Parlamento accoltellando un poliziotto, prima di essere ucciso dagli agenti, nonchè, l’ultimo attentato che ha colpito la città di Londra presso il London Bridge. Una lunga scia di sangue e vittime.

Barcellona questa mattina ha ricordato le vittime dell’attentato. Migliaia di cittadini si sono riuniti in Plaza Catalunya , cuore della città, in presenza del re Felipe VI, del premier Rajoy e del presidente catalano Puigdemont, per un minuto di silenzio. Dopo in migliaia hanno gridato “No tengo miedo”, cioè “Non ho paura”.

Immagine da: esteri.it

Caterina Apicella