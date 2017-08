Barcellona, indagini su attentato: i terroristi volevano distruggere la Sagrada Familia

BARCELLONA, 19 AGOSTO - Il giornale spagnolo El Confidencial, citando fonti investigative, riferisce che i terroristi autori dell’attentato avvenuto giovedì sulle Ramblas di Barcellona avrebbero voluto attaccare la Sagrada Familia.

Il piano iniziale della cellula jihadista sarebbe dovuto sostanziarsi infatti in un attentato al capolavoro di Gaudì nonché simbolo della capitale catalana. Tre furgoni carichi di esplosivo Tatp e bombole di gas erano pronti per distruggere la Sagrada Familia. L'esplosivo era conservato nel covo di Alcanar, nei pressi di Tarragona, distrutto però da una detonazione mercoledì sera, facendo così saltare il piano iniziale.

Stando a quanto si evince dalle indagini in corso, due degli attentatori, Mohamed Hychami e Youness Abouyaaqoub, si sarebbero presentati mercoledì 16 agosto ad un autonoleggio di Santa Perpetua de Mogoda, chiedendo di affittare un furgone di grandi dimensioni, probabilmente per rendere più devastanti gli effetti dell'attentato: il mezzo non gli è stato dato poiché troppo giovani e con pochi anni di esperienza alla guida.

I due si sono dovuti quindi ‘arrangiare’ con due mezzi più piccoli. Uno di questi era stato ritirato la stessa mattina dell’attentato da Mohamed Hychami e Youness Abouyaaqoub ed è poi stato ritrovato nella località di Vic; l'altro, noleggiato a nome di Youness e di Driss Oukabir, fratello di Moussa, ritenuto il capo del commando, era stato prelevato alle 16 di giovedì ed è stato il mezzo utilizzato per l'attentato sulle Ramblas.

Luna Isabella

(foto da wonderoftheworld.esy.es)