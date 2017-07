Barcellona, incidente ferroviario nella stazione. Almeno 48 feriti

BARCELLONA, 28 LUGLIO - Un incidente è avvenuto nella stazione França di Barcellona. Un convoglio si sarebbe schiantato contro una delle banchine della stazione ferroviaria.

Secondo le prime segnalazioni l'incidente non avrebbe provocato morti ma molti feriti. Il primo bilancio è di quarantotto persone rimaste lese, cinque delle quali sarebbero in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente ancora non è chiara, a secondo le prime informazioni diffuse dai media il treno, proveniente da Sant Vicenc de Calders, non sarebbe riuscito a frenare una volta arrivato in stazione. Sarebbe quindi andato addosso alla banchina.

Chiara Fossati

immagine da tgcom24.it