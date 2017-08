Barcellona: Procura di Roma avvia indagine

ROMA, 18 AGOSTO – La Procura di Roma ha deciso di aprire un’indagine in relazione all’attentato avvenuto ieri a Barcellona che è costato la vita a tredici persone.

Il reato, ipotizzato dai pm, è quello di attentato con finalità di terrorismo. Attualmente, le autorità italiane hanno confermano che tra i feriti ci sono tre italiani: due sarebbero stati dimessi, il terzo che risulterebbe ancora in ospedale a cause delle fratture riportate. Non sono pervenute conferme su eventuali vittime. Le persone ferite e ricoverate negli ospedali sarebbero 80, delle quali 15 sono in condizioni gravi.

Finora il bilancio dell’attentato, rivendicato dall’Isis, che ha definito gli attentatori “soldati dello Stato islamico”, è di tredici vittime, la più giovane è una bambina di tre anni mentre un'altra bimba di sei anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Caterina Apicella