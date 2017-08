Barcellona, attentato alle Ramblas: ritrovato vivo il bimbo australiano Julian Cadman

BARCELLONA, 19 AGOSTO - Ritrovato vivo il piccolo Julian Cadman, il bimbo australiano di sette anni dato per disperso dalla famiglia dopo l'attentato verificatosi a Barcellona.

Il piccolo, che vive a Sydney, è ora ricoverato in un ospedale della capitale spagnola: stando a quanto riferisce La Vanguardia, data l’età, non sono stati diffusi particolari sul suo stato di salute. Anche sua madre è rimasta gravemente ferita dalla furia del furgone bianco schiantatosi sulle Ramblas ed è ricoverata in condizioni gravi ma stazionarie.

Il padre Andrew Cadman è arrivato oggi dall’Australia per mettersi sulle tracce del piccolo. La polizia precisa che i movimenti del piccolo sono stati sempre sotto controllo e il padre è stato informato sin dal primo momento. Il nonno del piccolo, Tony Chadman, aveva prontamente postato sui social un'allerta sulla sua scomparsa con l'invito a diffonderla, nella speranza di poterlo ritrovare. Fino a quando l’allerta è stata rimossa e la buona notizia divulgata.

Luna Isabella

(foto da infooggi)