Bari, abusi sessuali su ragazza di 16 anni: due rinvii a giudizio

BARI, 17 MAGGIO - Due uomini residenti a Bari, rispettivamente di 69 e 45 anni, sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari Antonio Diella con accuse pesantissime. Entrambi dovranno rispondere di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una ragazza di 16 anni con disagio socio-ambientale.

Secondo l’accusa, i due uomini avrebbero abusato sessualmente della minore per un anno e mezzo, fino ad agosto 2017 quando stati arrestati. Le violenze sarebbero avvenute in luoghi diversi della città, dal retrobottega gestito dal sessantanovenne, ad un garage, e in una cabina di una struttura balneare in un periodo in cui lo stabilimento era ancora chiuso al pubblico. Le indagini sono state effettuate dai Carabinieri in stretta collaborazione con la Polizia municipale, e coordinate dal pm Simona Filoni.

Sembrerebbe, che a volte le violenze siano state perpetrare contemporaneamente dai due accusati e in alcune occasioni la giovane sarebbe stata costretta a guardare con loro film pornografici.

La prima udienza del processo si terrà in data 10 luglio dinanzi ai giudici della seconda sezione collegiale del Tribunale di Bari.

Luigi Cacciatori

Immagine da: gazzettadelsud.it