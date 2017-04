Bari, adescava minori con Skype: arrestato postino di 40 anni

BARI, 6 APRILE - La Polizia di Bari ha arrestato un uomo di 40 anni accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo i risultati delle indagini svolte dalla Polizia Postale, l'uomo fingeva di essere una donna per adescare minorenni in rete e successivamente li induceva a compiere atti sessuali e giochi erotici in webcam.

L'attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia sporta da una madre di Vercelli che, rientrata in casa prima del previsto, ha scoperto il figlio tredicenne nudo nel salotto dell'abitazione intento a chiudere frettolosamente una conversazione via Skype con uno sconosciuto.

La donna si è rivolta alla Polizia Postale di Vercelli nel tentativo di individuare a chi appartenesse l'utenza telefonica da cui era partita la chiamata nei confronti di suo figlio. Gli agenti sono riusciti a risalire all'uomo, residente a Bari e postino di professione.

Dalla perquisizione informatica sono stati rinvenuti hard disk nei quali ci sarebbero filmati di minorenni, a cui il postino avrebbe chiesto di compiere atti sessuali allo scopo di filmarli e registrarli.

Luigi Cacciatori

Immagine da bolognatoday.it