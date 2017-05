Bari, auto finisce fuori strada e si ribalda. 4 morti e una donna grave

BARI, 8 MAGGIO - Quattro persone sono morte e una donna è rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto ieri, intorno alle 13.00, sulla Provinciale 231 nel Barese, vicino a Corato. Le cause dell'incidente sarebbero da ricondurre all'alta velocità con cui viaggiava l'auto coinvolta ma anche alle condizioni della strada.

Le quattro vittime stavano viaggiando con una Fiat Idea, in direzione di Bari per i festeggiamenti di San Nicola.

L'incidente sarebbe stato causato da un tamponamento avvenuto con un'Audi A4 che, durante un sorpasso, ha tamponato la Fiat facendola balzare fuori strada. L'auto avrebbe colpito un muretto e sarebbe finita contro un cancello di una villa privata per poi ribaltarsi. Il conducente, Emanuele F. di cinquantadue anni; Antonio L., di quarantacinque anni; la moglie Maria V. di quarantaquattro anni, e Michele T, di quarantatré anni, sono morti sul colpo. Un'altra donna è stata invece portata all'Ospedale Bonomo di Andria in gravissime condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e il 118. Sull'incidente sta indagando la Procura di Trani, che ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale a carico di ignoti. Durante le rilevazioni verranno tenute conto anche le condizioni della strada.

Chiara Fossati

immagine da 7giorni.it