Bari, caso di stupro nei confronti di una dottoressa

BARI, 4 DICEMBRE - Maurizio Zecca, uomo di 51 anni, è stato accusato di stalking e in seguito di stupro ai danni di una dottoressa in servizio come guardia medica.

"Risulta evidentemente costituito da una serie numerosa di condotte integranti, singolarmente, reati perseguibili di ufficio”, per questo la Procura di Bari ritiene ‘doveroso’ impugnare il provvedimento del Tribunale per il Riesame che ha disposto la scarcerazione con arresti domiciliari e braccialetto elettronico per l’indagato, ritenendo che il reato di violenza sessuale, procedibile a querela di parte, sia stato denunciato dalla vittima troppo ‘tardi’, ovvero oltre il termine dei sei mesi previsto per legge.

La Procura, dopo aver ricostruito attentamente in una nota la vicenda in modo completo e dopo aver spiegato i singoli comportamenti persecutori attuati dall’uomo, ha cercato d’insistere affinché la contestazione di stalking comprenda anche gli altri reati procedibili d’ufficio, "quali il delitto di minacce gravi, di violenza privata, violazione di domicilio aggravata, molestie alle persone, procurato allarme".

Alessio De Angelis