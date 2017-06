Bari, conflitto a fuoco per assalto a un portavalori

BARI, 12 GIUGNO – Colpi di arma da fuoco sono stati sparati in giornata, nel primo pomeriggio, da un gruppo di malviventi in viale Salandra, nel quartiere Carrassi di Bari, durante un assalto ad un furgone portavalori parcheggiato dinanzi al Banco di Napoli per compiere operazioni di prelievo e di consegna di denaro.

Sono immediatamente intervenute alcune pattuglie della polizia. In base alle prime informazioni, il colpo è fallito perché i vigilanti si sarebbero chiusi nel loro mezzo appena hanno visto i banditi scendere da un’auto. Non si segnalano feriti.

Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile che, acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza, ha avviato le ricerche dei rapinatori che sono riusciti a fuggire.

Fonte immagine:

Alessia Panariello