Bari Crotone, Greco chiede una svolta tra fiducia e maggiore attenzione. Video

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Il tecnico rossoblù prepara una trasferta impegnativa e difende il gruppo. Per cambiare passo servono lucidità nei momenti decisivi, meno errori individuali e maggiore concretezza negli ultimi trenta metri

Il Crotone si prepara alla trasferta contro il Bari con la necessità di trasformare le prestazioni in risultati. Nella conferenza di presentazione della partita, mister Greco mantiene ferma la fiducia nella squadra, ma indica con chiarezza gli aspetti da migliorare: attenzione, gestione delle difficoltà e capacità di riconoscere i diversi momenti della gara.

La classifica pesa e gli errori hanno già avuto conseguenze importanti. Per l’allenatore, però, la risposta deve arrivare attraverso la continuità del lavoro, senza perdere lucidità né mettere in discussione tutto ciò che il gruppo ha costruito dall’inizio del campionato.

Bari Crotone, una prova impegnativa contro una squadra ambiziosa

Greco considera il Bari una delle candidate alla vittoria del campionato, una formazione costruita con investimenti importanti e dotata di qualità. La solidità difensiva dei pugliesi rende la trasferta particolarmente delicata: nel quadro descritto durante la conferenza, i biancorossi si presentano con la miglior difesa del girone e senza reti subite in casa.

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Il Crotone dovrà quindi trovare un equilibrio tra la volontà di proporre il proprio gioco e la necessità di limitare le concessioni. L’obiettivo del tecnico è affrontare l’avversario con personalità, mantenendo le proprie idee e introducendo gli adattamenti richiesti dalla partita.

Le prove contro Catania e Salernitana restano, nella sua analisi, riferimenti utili: gare nelle quali i rossoblù hanno dimostrato di poter competere con avversari di livello.

I gol subiti e gli errori che frenano il Crotone

Uno dei temi principali riguarda la fase difensiva del Crotone. Nel corso della conferenza vengono richiamati i quindici gol incassati nelle prime nove partite, tutte concluse senza mantenere la porta inviolata.

Greco distingue però il dato complessivo dalle situazioni che hanno prodotto le reti. Secondo il tecnico, diverse occasioni sono nate da disattenzioni individuali, errori di lettura e cali di concentrazione, più che da un problema costante nell’organizzazione della squadra.

È una distinzione che orienta il lavoro settimanale: accanto agli aspetti tattici, occorre migliorare la qualità delle decisioni e ridurre gli errori nei passaggi più delicati.

Il riferimento più evidente è alla recente partita contro il Cerignola. Per Greco, una squadra già sotto di due reti deve riconoscere il momento e impedire che lo svantaggio aumenti prima dell’intervallo. Evitare il terzo gol avrebbe significato conservare maggiori possibilità di recupero.

Gestire le difficoltà e concretizzare negli ultimi trenta metri

La crescita richiesta dall’allenatore passa dalla capacità di giocare anche quando la squadra non riesce a esprimersi al meglio. Una giornata complicata, nella sua lettura, deve essere affrontata con ordine, pragmatismo e maggiore consapevolezza.

Il secondo tempo contro il Cerignola rappresenta comunque un elemento da cui ripartire. Greco sottolinea la reazione del gruppo e la possibilità di riaprire fino in fondo una partita compromessa nella prima frazione.

Per dare continuità a quella risposta servono progressi precisi:

Ridurre gli errori individuali e mantenere alta la concentrazione. Leggere i momenti della partita, evitando rischi che possono aggravare lo svantaggio. Migliorare la concretezza offensiva negli ultimi trenta metri. Affrontare con maggiore pragmatismo le gare che richiedono compattezza, duelli e sacrificio.

La prestazione contro la Salernitana, affrontata anche in inferiorità numerica, viene indicata come un esempio della capacità di restare ordinati in condizioni difficili.

Classifica e penalizzazione, Greco invita a mantenere lucidità

Il peso della penalizzazione, che il tecnico ricorda essere stata azzerata attraverso i risultati ottenuti, ha accompagnato il percorso rossoblù fin dall’inizio. In questa situazione, ogni sconfitta rischia di incidere sul morale più di quanto accada in un contesto di classifica tranquillo.

Greco invita a evitare reazioni dettate dall’ansia. La priorità è restare concentrati sul proprio rendimento, senza lasciarsi condizionare continuamente dai risultati delle concorrenti.

Il tecnico individua nella tenuta mentale uno dei passaggi decisivi per raggiungere la salvezza. Superare questa fase può aiutare il gruppo a costruire personalità e identità, qualità necessarie anche per affrontare gli incontri più importanti del prosieguo della stagione.

Infermeria Crotone, Spadoni fuori e Groppelli recuperato

Sul fronte delle disponibilità, Spadoni non sarà a disposizione, mentre Groppelli ha svolto l’intera settimana di lavoro ed è stato indicato dal tecnico come recuperato.

Per gli altri calciatori in dubbio, compresi quelli citati nelle domande sulle condizioni di Brignola e Andreoni, Greco rimanda le valutazioni agli ultimi allenamenti.

Al momento della conferenza restavano infatti da svolgere la seduta pomeridiana e la rifinitura: due passaggi necessari per definire il quadro delle disponibilità in vista di Bari Crotone.

La condizione fisica e le opportunità per chi gioca meno

Greco non individua nella condizione atletica la causa principale delle difficoltà recenti. Secondo quanto riferito, i dati raccolti dallo staff mostrano una squadra fisicamente in grado di sostenere l’impegno, anche quando dal campo può emergere una sensazione diversa.

Il tecnico attribuisce parte del calo percepito al dispendio nervoso e alla pressione accumulata. Dopo diverse prestazioni di intensità elevata, una flessione collettiva o individuale può verificarsi; i risultati insufficienti, però, ne amplificano il peso.

Resta aperta anche la competizione interna. Alcuni giocatori stanno lavorando per ottenere più spazio e, nelle valutazioni dell’allenatore, meriterebbero un’opportunità. Le scelte dipendono comunque dal rendimento dei titolari, dalle caratteristiche necessarie e dall’andamento delle partite.

La panchina, ricorda Greco, ha già contribuito in più occasioni a cambiare lo sviluppo delle gare.

Greco si assume le responsabilità e difende il gruppo

Nell’analisi della sconfitta contro il Cerignola, l’allenatore riconosce anche una propria responsabilità nella preparazione emotiva dell’incontro. Dopo le energie spese nelle gare precedenti, soprattutto a Catania, ritiene di avere spinto eccessivamente la squadra senza coglierne fino in fondo la stanchezza nervosa.

Una riflessione che riguarda il suo stesso percorso di crescita. Greco considera essenziale migliorare la gestione del proprio stato d’animo, perché la serenità e la sicurezza trasmesse dall’allenatore incidono sulle risposte dei giocatori.

Allo stesso tempo, difende con decisione impegno e attaccamento del Crotone. Il gruppo, nella sua valutazione, presenta limiti sui quali lavorare, ma sta affrontando la situazione con disponibilità e desiderio di reagire.

I complimenti ricevuti per alcune prestazioni, tuttavia, devono trovare un seguito concreto: la squadra ha bisogno di punti per dare valore al lavoro svolto.

Il sostegno della città nel percorso verso la salvezza

Il messaggio conclusivo riguarda il rapporto con l’ambiente. Greco esprime apprezzamento per il sostegno ricevuto e chiede che attorno alla squadra continui a crescere un clima positivo, soprattutto nei momenti di errore.

Il Crotone, giovane e profondamente rinnovato, deve imparare a sostenere la pressione senza perdere fiducia. Per il tecnico, il contributo della città può accompagnare questo processo e aiutare i giocatori a esprimersi con maggiore tranquillità.

La trasferta di Bari diventa così una verifica su più livelli: la capacità di competere contro un avversario ambizioso, la gestione dei momenti difficili e la possibilità di trasformare le qualità mostrate in un risultato utile per la corsa salvezza.





Video integrale - Mister Greco presenta Bari-Crotone











