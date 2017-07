Bari, donna picchiata dal compagno durante una lite: cade e muore. Fermato l\'uomo

BARI, 10 LUGLIO - Una donna di 30 anni, di origine polacca, Anita Betata Rzepecka, è morta, a Bari, in seguito ad un grave trauma cranico provocato da una caduta avvenuta durante una lite con il suo compagno.

Secondo quanto si apprende, sembrerebbe che l’uomo, un 44enne romeno, l'avrebbe schiaffeggiata violentemente facendola cadere e lasciandola per ore svenuta per terra senza prestarle soccorso. La vicenda ha avuto luogo il 6 luglio, in un casolare abbandonato, dove la vittima viveva con il compagno ed alcuni connazionali romeni, in via di Cagno Abbrescia, nel quartiere Japigia nella periferia di Bari.

L’iniziale ricostruzione dei fatti, avrebbe appurato che la mattina del 6 luglio, durante l'ennesimo litigio tra i due conviventi, per questioni futili, l’uomo avrebbe minacciato di morte la compagna. La sera, l’offender, ubriaco, avrebbe schiaffeggiato la donna con violenza, facendola cadere e lasciandola per ore svenuta per terra. Un coinquilino della coppia, rincasato, ha soccorso la vittima, chiamando il 118. La donna è stata trasportata in ospedale dove è stata operata d'urgenza ma è deceduta 24 ore dopo. Il 44enne romeno, è stato trasferito in carcere, in stato di fermo, con l'accusa di omicidio volontario. La notizia è stata diramata solo a seguito dell'attuazione del provvedimento di fermo.

