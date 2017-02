Bari, garante per l\'infanzia sequestrata in un centro per minorenni stranieri

BARI, 16 FEBBRAIO - Filomena Albano, la Garante per i minori, è stata sequestrata a Bari all'interno di una struttura dedicata all'accoglienza per i minorenni stranieri senza una custodia. La sua auto, insieme a quella dei suoi collaboratori, sono state bloccate all'uscita impedendogli di andarsene dalla struttura.

“O ci date qualche risposta, oppure da qui non uscite”, gridavano i giovani. Per liberare i sequestrati è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

“Ci hanno sequestrati per più di un'ora, è stata una brutta avventura”, ha raccontato Filomena, che negli ultimi giorni stava monitorando le strutture che accolgono i minorenni.

“Facciamo questo lavoro da tempo ma una situazione del genere non era mai successa. Nella struttura ci sono una trentina di ragazzi che arrivano da Gambia, Nigeria ed Egitto, completamente esasperati. Sono lì da dicembre e in questi due mesi non hanno fatto nulla. Solo mangiare e dormire”, ha spiegato Rosy Paparella, che accompagnava Filomena durante le supervisioni in Puglia.

Nonostante la paura provata in quell'ora, Filomena Albano ha concluso dichiarando che “noi continueremo nel nostro lavoro con le poche forze che abbiamo a disposizione. Il problema dei tempi è rilevante. La prima accoglienza, soprattutto quando su questi numeri, funziona se è limitata nei tempi”.

Chiara Fossati

immagine www.piogovernoladro.it