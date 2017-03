Bari, medico condannato per la morte di una paziente dopo una cura sbagliata

BARI, 1 MARZO - Ruggiero Spinazzola, medico gastroenterologo di Barletta, ha ricevuto una condanna per omicidio colposo di un anno e quattro mesi di reclusione. Nel 2012, il 24 marzo, somministrò per errore del nitrito di sodio a tre dei suoi pazienti che, in realtà, avevano bisogno di sorbitolo. Una di loro, una ragazza di ventinove anni, è morta.

Teresa Sunna, una ragazza di Trani, perse la vita proprio per colpa di questa cura errata somministrata dal suo medico durante un test di intolleranza alimentare. Gli altri due pazienti, invece, furono salvati grazie al tempestivo intervento dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Barletta.

L'errore sarebbe avvenuto a causa delle etichette sbagliate riportate sui medicinali. L'incidente sarebbe avvenuto per l'etichettatura errata da parte della casa farmaceutica Mistral.

