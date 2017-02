Bari, omicidio Luigi Luisi: cinque arresti

BARI, 21 FEBBRAIO - La Polizia di Bari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, ha arrestato questa mattina cinque persone presumibilmente responsabili, a vario titolo, dell'omicidio di Luigi Luisi gravemente ferito la sera del 31 ottobre scorso nel corso di un agguato e morto in ospedale dopo due settimane dalla sparatoria.

Gli arrestati, per i quali è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, sono accusati, a vario titolo, di omicidio premeditato, porto abusivo di armi da fuoco in concorso ed evasione.

Risulta possibile, inoltre, che i destinatari del provvedimento fossero già noti alle forze di Polizia a causa di alcuni precedenti penali e che, dall'attività investigativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile, supportata da attività tecniche, dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e da numerose audizioni testimoniali, sia emersa la possibile vicinanza degli arrestati al clan barese Strisciuglio.

Luigi Cacciatori

Immagine da questure.poliziadistato.it