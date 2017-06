Bari, operazione GdF: 13 arresti per droga, doping e banconote false

BARI, 6 GIUGNO - Maxi operazione della Gdf di Bari condotta all'alba di oggi: 13 persone sono state arrestate per traffico di sostanze dopanti, droga e banconote false. Secondo quanto si apprende, nel mirino dei finanzieri due sodalizi criminali attivi nel capoluogo e in provincia.

L'operazione, denominata Body and Drugs, avrebbe permesso di far scoprire un mercato occulto particolarmente remunerativo, che veniva alimentato anche da palestre nell'hinterland barese. In tutto, 21 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria e i militari del Gruppo Pronto Impiego della Gdf hanno posto sotto sequestro oltre 2500 farmaci.

Luigi Cacciatori

Immagine da h24notizie.com