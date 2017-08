Bari, scoperti quattro covi della malavita nel quartiere Japigia

BARI, 5 AGOSTO 2017 - Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Bari hanno scoperto e sequestrato quattro costruzioni abusive, probabilmente utilizzate dalla criminalità organizzata come rifugio.

Le ispezioni sono state compiute nell'ambito di alcune indagini sui recenti omicidi avvenuti di recente nel quartiere Japigia di Bari, nella zona nota come "il quadrilatero". Le operazioni sono avvenute con l'ausilio del personale del Comando Polizia Municipale di Bari e dei Vigili Tecnici della Ripartizione Urbanistica del Comune,

Le costruzioni sembrano dei comuni box auto, tre sono in lamiera e una in muratura, e sono dotate di botole nascoste collegate a condotti di fuga, che consentivano agli utilizzatori di passare tra le aree pedonali delle palazzine popolari.

Uno dei manufatti in lamiera, in particolare, era dotato anche di uno spioncino di osservazione con vetro antiproiettile. Iil box in muratura, invece, era protetto da una porta blindata e aveva una botola in ferro nascosta dietro una finta finestra. Il box era presidiato due cani rottweiler. Secondo la Polizia, i locali erano utilizzati da esponenti della criminalità organizzata anche per fare riunioni e pianificare attività illecite.

Al termine dell'operazione, i proprietari dei box sono stati denunciati ed è stata disposta la demolizione delle opere abusive. Rinvenuto anche un involucro in cellophane contenente circa 10 grammi di marijuana nel vano caldaie di uno degli immobili.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it