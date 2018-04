Bari, sequestrano un bambino di due anni: arrestata una coppia

BARI, 20 APRILE – Avrebbero sequestrato un bambino di due anni da una comunità di minori di Molfetta (in provincia di Bari) a cui era stato affidato dopo la sentenza del tribunale per i minorenni di Bari. Una coppia, lei 53enne, pregiudicata, di origini napoletane, lui 47enne, di Palo del Colle è stata arrestata per il reato di sequestro aggravato, di cui sembra essere complice anche la madre del bambino.

Il bambino era scomparso un anno fa, negli ultimi mesi ha viaggiato tra la Puglia e la Campania. La polizia il 26 gennaio scorso, durante un posto di blocco a Bari, aveva notato una Smart con all’interno il bambino con la coppia che lo aveva sequestrato. Dopo alcuni accertamenti la polizia ha scoperto la vera identità del bambino e che la donna era già stata indagata dalla magistratura tranese per sottrazione di minore.

Il bambino, che soffre di gravi patologie, è stato rintracciato il 6 febbraio scorso e attualmente vive in una casa famiglia.

Federico De Simone

fonte immagine: amicididonbosco.org