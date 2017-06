Bari, uomo rimasto ferito durante un agguato nella notte

BARI, 3 GIUGNO - Durante la notte, a Bari, Michele C., un uomo di trentacinque anni, è stato colpito con colpi da arma da fuoco. È stato trasferito al Policlinico della città. Le sue condizioni non sono gravi.

L'uomo, conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti a causa della droga, è stato ferito ad una gamba mentre si trovava all'interno della sua auto.

Michele ha riferito che l'accaduto è avvenuto in via Caldarola. Uno scooter, con due persone in sella, si è avvicinato e uno dei due ha sparato all'interno dell'auto, ferendolo.

I carabinieri del comando provinciale di Bari stanno indagando sulla vicenda. Michele è stato dimesso dall'ospedale con otto giorni di prognosi.

Chiara Fossati



immagine da corrieredelmezzogiorno.it