Barista rapinato e ucciso a colpi di pistola nel Bolognese

BOLOGNA, 2 APRILE - Un barista e' stato ucciso a colpi di pistola durante un tentativo di rapina nel suo locale nella frazione Riccardina di Budrio, in provincia di Bologna.

Il killer e' fuggito a piedi ed e' scattata una caccia all'uomo nella zona, che vede coinvolte tutte le forze dell'ordine, come ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Giulio Pierini, denunciando il "fatto di efferatezza e una gravita inaudite per Budrio e per qualsiasi altro territorio".Nello stesso post, il sindaco, condannando l'episodio ed esprimendo solidarieta' ai parenti della vittima, ha annunciato che "la manifestazione prevista per oggi, insieme agli amministratori e sindaci della Citta' Metropolitana di Bologna, e' stata annullata.