"Barocco del Sud", domani l'evento di poesia da Laica in collaborazione con Unisalento...

LECCE, 6 MAGGIO - L’Università del Salento "Dipartimento di Studi Umanistici", l’Associazione Laica, il Movimento Culturale “Valori e Rinnovamento”, il Fondo Verri e il "Centro Studi Vittorio Bodini" presentano, lunedì 7 maggio, alle ore 18,30, presso la Sala Conferenze di Laica, in via Cesare Abba 46, l’evento di poesia “Barocco del Sud” con la proiezione del video della Passeggiata letteraria, già organizzata insieme, 'Per le vie del Barocco', realizzato il 21 marzo 2018, Giornata mondiale della Poesia, a cura di Ennio Rella".

Testi di numerosi autori, introdotti dal prof. Antonio Lucio Giannone, saranno letti anche dal sindaco Carlo Salvemini e dall'Assessore alla Cultura, Antonella Agnoli, dai presidenti delle Associazioni organizzatrici e da diversi scrittori e poeti salentini.TESTI : Rafael Alberti, Giovanni Bernardini, Vittorio Bodini, Vincenzo Ciardo, Girolamo Comi, Ercole Ugo D'Andrea, Luciano De Rosa, Fernando Manno, Vittorio Pagano,Claudia Ruggeri.INTRODUZIONE ALLE LETTURE : Antonio Lucio GiannoneVOCI : Carlo Salvemini, Antonella Agnoli, Bruna Caroli, Monica Conforti, Anna Lucia Cudazzo, Roberto Fatano, Simone Franco, Simone Giorgino, Patrizia Guida, Maurizio Mazzotta,Wojtek Pankiewicz, Giovanna Politi, Piero Rapanà, Riccardo Rella, Claudio Riso, Marirò Savoia, Carolina Tundo, Walter VergalloMUSICA : flauto Maestro Gianluca Milanese