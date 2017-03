Basilea, sparatoria in un bar: due morti

BASILEA, 10 MARZO- Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un bar di Basilea, in Svizzera.

Secondo quanto reso noto dalla procura di Basilea, due uomini armati hanno fatto irruzione nel Cafè 56 ed hanno fatto fuoco ripetutamente. I sospetti sono in fuga ma la polizia sarebbe sulle loro tracce. Un'indagine è stata aperta per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente.

Marta Pietrosanti

foto: adnkronos.it