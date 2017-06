Basket, a Latina tutti gli eventi dell\'estate

LATINA 13 GIUGNO - La 29^ edizione del torneo Tosarello di basket, dal 1989 la rassegna sportiva diventata tradizione nella città di Latina, si annuncia davvero interessante e ricca di sorprese per l’organizzazione di eventi che il comitato organizzatore ha pianificato dal 27 giugno al 15 luglio.

«Abbiamo allestito un programma di iniziative – spiega il team manager Sergio Tricarico – che andranno ad arricchire lo spettacolo che i partecipanti sapranno come sempre offrire al pubblico dell’Arena di Piazzale Prampolini. Riteniamo fondamentale veicolare messaggi importanti attraverso il basket giovanile, perché lo sport è un importante messaggero di valori dentro e fuori il rettangolo di gioco».La presentazione ufficiale della kermesse è in programma martedì 27 giugno presso l’Hotel Europa di Latina dove si svolgeranno i sorteggi per le categorie Elite – Trofeo Cuomo e Junior – Trofeo Studio Medico Nascosa.L’azienda Cuomo e lo Studio Medico Nascosa scendono, dunque, in campo per sostenere il basket a Latina: il loro sostegno consentirà ai partecipanti di vivere per due settimane giornate all’insegna del divertimento, regalando al fedelissimo pubblico del torneo la possibilità di trascorrere delle serate all’aria aperta nell’accogliente Arena tirata a lucido dal comitato organizzatore.Tra i premi più importanti ricordiamo lo speciale riconoscimento del Fair Play che Giovanna Cuomo consegnerà al giocatore più corretto in memoria del compianto Peppino Cuomo, imprenditore sempre sostenitore della pallacanestro pontina.La presentazione del torneo sarà preceduta da una conferenza che avrà come tema “Il Basket contro la criminalità”: per l’occasione ci saranno illustri ospiti come testimonial che rivolgeranno, ai ragazzi partecipanti l’evento, messaggi educativi sul valore della legalità come nella vita quotidiana anche nello sport. Sarà un evento che darà grande visibilità mediatica alla città di Latina per il prestigio dei relatori. «Nei prossimi giorni comunicheremo il nome dell’ospite d’onore – annuncia la presidente Carla Frighi di Euro Sport Event – che da sempre è un esponente di primo livello nella lotta contro mafia e criminalità» “Scuola & Sport” sarà il secondo evento che accompagnerà i giovani cestisti: è stato siglato tra il comitato organizzatore e l’Agenzia Latina Formazione Lavoro, attraverso l’amministratore unico Francesco Ulgiati, un’intesa per promuovere attività di formazione e studio a tutti i giovani sportivi che intendano conciliare al meglio scuola e sport.Per l’anno scolastico 2017-2018 verranno attivati, per gli studenti in possesso di Licenza Media ed età compresa tra 14 e 16 anni, circa 60 percorsi formativi, con svolgimento nei Centri di Formazione della Latina Formazione e Lavoro presenti in Aprilia, Latina, Terracina e Fondi. “Basket & Salute” è invece la proposta dello Studio Medico Nascosa (Cardiologia, Oftalmologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Diabetologia): il direttore del Centro medico di Patologia clinica, dott. Umberto Redi sottolinea l’importanza della prevenzione e anche della sana alimentazione per favorire un corretto stile di vita: testimonial dell’evento sarà il professore Giovanni Lesti, specialista in Chirurgia Generale ed in Chirurgia Toracica. L’obesità è in allarmante aumento in tutto il mondo, tanto da assumere i caratteri di un’epidemia globale: in Italia l’obesità rappresenta un problema sanitario di crescente e pressante gravità. La percentuale di soggetti in sovrappeso è di circa il 35%.“Vivi lo sport” è l’iniziativa proposta da In’s Mercato: educare alla vita attraverso i valori dello sport. «Crediamo che i valori dello sport quali realtà, responsabilità, determinazione – sottolinea Francesca Salmaso, responsabile Marketing In's Mercato – coincidano perfettamente con la nostra filosofia aziendale. Condividiamo, infatti, i principi sostenuti dal torneo Tosarello che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica a favorire la promozione e la divulgazione dello sport come stile di vita e come strumento di integrazione e pari opportunità».(notizia segnalata da