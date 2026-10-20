Bassano del Grappa: uomo minaccia il personale sanitario e nasconde un cacciavite nel borsello

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Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa sono intervenuti presso l'ospedale locale dopo la segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica che stava creando disagi all'interno della struttura. Sul posto, gli operatori delle volanti hanno individuato un cittadino straniero domiciliato in zona, già noto alle forze dell'ordine, che si trovava nella sala d'attesa in forte agitazione lamentando la mancata erogazione di farmaci.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo, non nuovo a simili comportamenti e non residente nel comprensorio bassanese, aveva rivolto gravi minacce verbali al personale sanitario durante le sue ripetute e arbitrarie richieste di accesso ai medicinali. La testimonianza dell'operatrice socio-sanitaria presente ha permesso di fare piena luce sull'accaduto.

Il ritrovamento del cacciavite e le accuse

Prima di accompagnare il soggetto presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito, gli agenti lo hanno trovato in possesso di un cacciavite di circa venti centimetri, occultato all'interno del borsello e detenuto senza giustificato motivo. L'utensile è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. Raccolta la denuncia da parte dell'operatrice sanitaria vittima delle minacce, l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di minacce aggravate a personale sanitario e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in violazione della normativa sulle armi.

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La tutela del personale sanitario

L'intervento conferma la costante attenzione e la massima priorità riservata dalla Polizia di Stato alla tutela del personale sanitario e alla sicurezza all'interno dei luoghi di cura e assistenza pubblica. Episodi come quello di Bassano del Grappa riaccendono i riflettori sulla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure per chi opera in prima linea nei servizi essenziali.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.