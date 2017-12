Battaglia vinta sulla cittadinanza, solo il MAIE difende davvero i nostri diritti di italiani nel mondo

ROMA, 01 DICEMBRE - Lo scorso giovedì 23 novembre ho assistito alla Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero – CGIE, tenutosi nella Sala Conferenze Internazionale della Farnesina, a Roma.

Alle ore 13.30 il Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone dà la parola al Senatore Micheloni. Ero seduto vicino al consigliere CGIE per il Nord America, Vincenzo Arcobelli. Ho visto personalmente un Sen. Micheloni che, con aria triste e rassegnata, ha preso la parola, iniziando col dire che quella per lui era l’ultima volta in cui si rivolgeva alla Plenaria, perché non si sarebbe più ricandidato. Il senatore del Pd ha anche detto che la cittadinanza non poteva più essere tema esclusivo di alcune zone del mondo, tipo il Sud America, ma è anzi un argomento che interessa il mondo intero e tutti gli eletti all’estero, indipendentemente dal fatto che lui rappresentasse l’Europa, però era cosciente che in altre zone il tema era molto presente e mentre lo diceva ho visto con i miei occhi che ha toccato con la sua mano il braccio, in gesto d’intesa evidentemente, al Sen. Renato Turano, anche lui Pd, che gli sedeva vicino.