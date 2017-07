Baviera, scontro tra pullman e camion: trenta feriti, alcuni molto gravi

MUENCHBERG (GERMANIA), 3 LUGLIO - In uno scontro frontale fra un pullman e un camion, in Baviera, 31 persone sono rimaste ferite, alcune in maniera molto grave. L'incidente è avvenuto stamattina sulla A9, nei pressi di Muenchberg, e ha causato il rogo del pullman, sul quale viaggiavano 46 passeggeri e due conducenti. Sul posto sono intervenuti elicotteri e mezzi di soccorso, mentre l'autostrada è stata chiusa al traffico.

I media tedeschi parlano di un gruppo di anziani in gita, diretti verso Norimberga. Intanto, mentre le operazioni vanno avanti, mancano ancora all'appello 17 passeggeri, ma le indiscrezioni che trapelano dagli organi di polizia presenti sul posto fanno pensare che potrebbero esserci dei morti. Anne Hofer, portavoce della polizia, ha dichiarato che del bus è rimasto solo lo scheletro, divorato dalle fiamme.

La notizia dell'incidente appare beffarda se si pensa che nello stesso tratto di autostrada, nell'ottobre del 1990, dieci persone persero la vita in seguito a un tamponamento a catena nella nebbia.

Claudio Canzone

