Bayern-Real, Ancelotti:"Partita decisa dall'arbitro"

ROMA, 19 APRILE - Non riesce a nascondere la delusione, Carlo Ancelotti, subito dopo la fine della partita che ha visto l'eliminazione del sui Bayern dalla Champions: "Siamo andati vicini alla partita perfetta, ma non avevo fatto i conti con l'arbitro. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, hanno fatto il massimo e anche di più."

Il tecnico dei bavaresi continua commentando: "Quando siamo arrivati ai supplementari eravamo in controllo, e poi è successo quello che è successo... L'arbitro ha fatto molti errori ed evidentemente non era all'altezza: se prima ero contro la moviola in campo, ora sono assolutamente favorevole. È indispensabile perché un direttore di gara non può permettersi di decidere delle gare così importanti".

Secondo Ancelotti anche Zidane, allenatore del Real, è cosciente degli errori fatti dall'arbitraggio, e rivela: "Anche lui era d’accordo, ce lo siamo detti a fine partita. Non meritavamo di uscire. Se la vittoria del campionato può comunque rendere la stagione del Bayern positiva? Io credo di sì, ma non dovete chiederlo a me".

La brutta serata dei tedeschi però non si è limitata alla sconfitta: nell'azione del 3-2 si è fatto male Manuel Neuer, ed ha riportato la frattura del piede sinistro, quindi la stagione per lui è finita.

Maria Minichino

(fonte immagine gazzetta.it)