Beach Soccer Catanzaro, al via la preparazione. Mister Aloi: "la storia, la nostra filosofia"

Beach Soccer Catanzaro, al via la preparazione. Mister Aloi: “Far tesoro del passato, nostra filosofia”

CATANZARO, 7 MAGGIO - È ora di iniziare a sudare, finché l’acido lattico non farà sentire la sua morsa, tra polpacci e quadricipiti. La stagione 2018 è alle porte e l’Ecosistem Catanzaro, dopo mesi di lavoro alacre in fase progettuale, si accinge ad iniziare la preparazione atletica. La creatura prende corpo ed è giunto il momento di darle vita.

Iniziano i lavori per le Aquile del Beach, in vista del campionato, che partirà ufficialmente dalla tappa di Cagliari, tra un mese esatto. Prima di impugnare fischietto e cronometro, però, mister Tonino Aloi si sofferma a fare la sua personale analisi sul recente passato, dal quale ripartire: < >.A distanza di un anno, quindi, il BS Catanzaro ha da rimproverarsi sulla falsa partenza del torneo passato, a causa della quale è sfumata la qualificazione alla Fase Finale. Obiettivo che si spera di non steccare quest’anno: <>.Nel mentre la società guidata dalla famiglia Procopio è in procinto di ultimare la fase di programmazione, si passerà all’ambito squisitamente tecnico, tutto “sabbia e pallone”. In tal senso, la squadra e lo staff intero, scalpitano: < >.