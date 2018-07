Beach Soccer. Coppa Italia: a Viareggio in palio il primo titolo della stagione 2018

Disputato questo pomeriggio il turno preliminare, domani gli ottavi a partire dalle ore 9.15. Le venti squadre della Serie Aon si affronteranno fino a domenica 8 luglio.

VIAREGGIO, 5 LUGLIO – E’ iniziata ufficialmente la corsa alla Coppa Italia di Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, il primo trofeo in palio per la stagione 2018. Le venti squadre del campionato si affronteranno in gare di sola andata fino a domenica 8 luglio, giornata conclusiva della tappa viareggina. La vincente del trofeo affronterà il 9 agosto a Catania l’Happy Car Sambenedettese, detentrice dello scudetto, nella finale di Supercoppa.

Nel turno preliminare tra le squadre di seconda e terza fascia disputato nel pomeriggio sulla sabbia della “Fratelli Beretta Beach Arena”, Alpitour Villasimius, Brescia, Palazzolo e Sicilia hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale in programma domani. A partire da questa fase entreranno in gioco le teste di serie della competizione, grande attesa per il debutto dei padroni di casa del Viareggio e dei campioni in carica dell’Happy Car Sambenedettese, questi ultimi al comando del girone A della Serie Aon insieme alla Lazio.Atletico Licata, Ecosistem Catanzaro, Rimini e Unione Bragno inizieranno invece domani il quadrangolare per stabilire le posizioni dal 17° al 20° posto.Risultati, tabellini e marcatori sono disponibili sul sito beachsoccer.lnd.itATLETICO LICATA – PALAZZOLO 1-14SICILIA - UNIONE BRAGNO 12-2BRESCIA - RIMINI 6-3ECOSISTEM CATANZARO - ALPITOUR VILLASIMIUS 1-4Ottavi di finale – domaniGara 1 ore 09.15 ROMAGNA - CHANCEBET CANALICCHIOGara 2 ore 10.30 LAZIO - NO NAME NETTUNOGara 3 ore 11.45 LAMEZIA TERME - VASTESEGara 4 ore 13.00 TERRACINA - NAPOLIGara 5 ore 14.15 PISA - ALPITOUR VILLASIMIUSGara 6 ore 15.30 DOMUSBET CATANIA - BRESCIAGara 7 ore 18.00 VIAREGGIO - SICILIAGara 8 ore 16.45 HAPPY CAR SAMBENEDETTESE - PALAZZOLOQuadrangolare 17a – 20a posizione1^ giornata – domaniore 19.15 ATLETICO LICATA – ECOSISTEM CATANZAROore 20.30 UNIONE BRAGNO – RIMINI