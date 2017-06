Beach Soccer: Happy car Samb e Viareggio per la coppa Italia AON

Finale domani alle 18.00 al Beretta Beach Stadium “Rive di Traiano”. I campioni in carica affrontano la Samb nel remake della finale della scorsa edizione



Fuochi d'artificio al Beretta Beach Stadium - “Carlo Guarnieri” di Terracina, la Coppa Italia ha celebrato la giornata dedicata alle semifinali con acrobazie e spettacolo a non finire. I migliori beachers al mondo, italiani, brasiliani, spagnoli, portoghesi, francesi, svizzeri, tahitiani, greci e inglesi, hanno deliziato il palato fine del pubblico pontino abituato alle magie del miglior beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. La terza giornata del primo trofeo della stagione italiana targata Figc-Lega Nazionale Dilettanti non ha tradito le attese davanti a un pubblico che riempito l’Arena.

La finale se la giocheranno Happy Car Sambenedettese e Viareggio, come l’anno scorso. Entrambe le squadre hanno vinto due semifinali giocate sul filo dell’equilibrio grazie agli avversari Pisa e Catania. I campioni in carica del Viareggio sono andati sotto subito, hanno piazzato una seconda frazione da urlo ed hanno tenuto a distanza il ritorno del Catania. Gli azzurri Gori e Ramacciotti hanno timbrato a fuoco la gara con due doppiette. Marinai ha segnato nel momento caldo del match. Per il bomber della nazionale sono sette in coppa. Il brasiliano Bruno Xavier, lo svizzero Ott e l’azzurro Zurlo hanno suonato la carica per il Catania ma non è bastato.Spettacolare anche l’altra semifinale, meno prolifica ma capace di suscitare grandi emozioni. La partita tra Samb e Pisa è esplosa nel secondo tempo con la squadra di Di Lorenzo che ha piazzato un 3-0 decisivo per le sorti del match. Autori delle reti Ietri, Eudin e Palma. Quest’ultimo e il brasiliano hanno sfoggiato una forma invidiabile. Per Palma è il quarto centro nel torneo, sesto per Eudin. Perez ha fatto prendere il largo alla Samb, Madjer ha segnato un gol bello e inutile per il Pisa a pochi secondi dal fischio finale.RISULTATIPRELIMINAREMercoledì 7 giugnoPrel.1: Brescia-Sicilia 5-3Prel.2: Atletico Licata-No Name Nettuno 4-8

1^GIORNATA

Giovedì 9 giugno

Sicilia – Atletico Licata 8-1

Gara 1: Canalicchio Ct-Lazio 3-4

Gara 2: Ecosistem Cz-Romagna 2-3

Gara 3: Livorno-Lamezia Terme 4-5

Gara 4: Terracina-Barletta 7-5

Gara 5: Catania-Vastese 9-2

Gara 6: Pisa-Napoli 4-1

Gara 7: Happy Car Samb-No Name Nettuno 9-5

Gara 8: Viareggio-Brescia 9-4

2^ GIORNATA

Venerdì 9 giugno

Atletico Licata – Sicilia 1-6 (17^/18^)

Gara 9: Brescia – Canalicchio CT 4-6

Gara 10: No Name Nettuno – Ecosistem Cz 2-1

Gara 11: Napoli - Livorno 2-4 dcr

Gara 12: Vastese - Barletta 9-11

Gara 13: Catania - Terracina 8-7

Gara 14: Pisa – Lamezia Terme 8-2

Gara 15: Happy Car Samb – Romagna 7-1

Gara 16: Viareggio – Lazio 5-2

3^ GIORNATA

Sabato 10 giugno

Gara 17: Brescia - Vastese 6-7

Gara 18: Ecosistem CZ – Napoli 4-7

Gara 19: Canalicchio Ct - Barletta 4-3

Gara 20: No Name Nettuno - Livorno 6-2

Gara 21: Lamezia Terme – Romagna 8-4

Gara 22: Terracina - Lazio 3-2

Gara 23: Pisa – Happy Car Samb 1-4

Gara 24: Catania – Viareggio 6-7

PROGRAMMA

4^GIORNATA

Domenica 11 giugno

h: 9.00 Brescia – Ecosistem Cz (15/16^posto)

h: 10.15 Vastese - Napoli (13^/14^ posto)

h: 11.30 Barletta - Livorno (11^/12^ posto)

h: 12.45 Canalicchio CT – No Name Nettuno (9^/10^ posto)

h: 14.00 Romagna - Lazio (7/8^ posto)

h: 15.15 Lamezia Terme - Terracina h: (5^/6^posto)

h: 16.30 Pisa - Catania (3^/4^posto)

h: 18.00 Happy Car Samb – Viareggio (1^/2^ posto)



COME SEGUIRE IL CAMPIONATO

Anno nuovo visibilità nuova per il beach soccer che per la prima volta nella sua storia sbarca su repubblica.it e corrieredellosport.it. 32 partite della Serie A, i Quarti, le semifinali e la finale della Coppa Italia saranno tramesse in diretta sui due portali web d’informazione che insieme contano più di 4.500.000 utenti unici al giorno!



I mezzi di comunicazione del Torneo punteranno sull’interazione, la condivisione e la partecipazione. Il web e i social network offriranno ai partecipanti e a tutti gli appassionati la possibilità di usufruire, in tempo reale e senza alcun vincolo, dei contenuti che più interessano. Chi seguirà il torneo potrà connettersi, informarsi e socializzare in modo semplice ed efficace.



Anno dopo anno il Beach Soccer si conferma sport mediatico per eccellenza. I new media in particolare stanno letteralmente trascinando una disciplina seguita soprattutto dalla Millenial Generation.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) saranno trasmesse in diretta streaming 39 partite della Serie A. Per la Coppa Italia saranno trasmesse in diretta streaming i Quarti, le Semifinali e la Finale.



Gli appassionati potranno commentare in diretta le gare, rivederle in modalità on demand compresi gli highlights. Sempre sulla pagina Facebook saranno aperti dei contest per coinvolgere gli appassionati che potranno inviare direttamente alla pagina foto e video da condividere con gli altri. Un’iniziativa che amplierà il pubblico del beach soccer, basti pensare che la pagina Facebook della LND ha abbattuto il muro dei 360.000 like e che tutte le dirette streaming ed i post riguardanti la scorsa stagione hanno raggiunto 6.834.000 persone con 85.911 interazioni (commenti + condivisioni + reazioni).



Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #CoppaItaliaBeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale sarà disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le partite televisive.



Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da nove stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantirà collegamenti dalle località che ospiteranno le tappe e inonderà la radio con centinaia di spot durante tutta la stagione. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno quasi venti mezze pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) contribuirà a diffondere il beach soccer sui media autorevoli con il contributo di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo.



LE GARE

CATANIA-VIAREGGIO 6-7 (1-3; 2-2; 3-2)

CATANIA: Spada, Paterniti, Palmacci, Chiavaro Ag., Bruno Xavier, Rui Coimbra, Chiavaro Al., Fred, Palazzolo, Corosiniti, Ott, Zurlo. All: Panizza

VIAREGGIO: Carpita, Pacini, Ramacciotti, Marinai, Remedi, Gori, Ozu, Francois, Barsotti, Valenti, Torres, D’Onofrio. All: Santini

Arbitri: Pavone (Forlì) e Tranchina (Udine)

Reti: 2’pt Bruno Xavier (C), 6’pt Ozu (V), 7’pt Remedi (V), 10’pt Gori (V); 2’st Ramacciotti (V), 7’st Ott (C), 10’st Zurlo (C), 11’st Marinai (V); 7’tt Gori (V), 8’tt Ott (C), 10’tt Ramacciotti (V), 12’tt Zurlo (C)

Ammoniti: Ozu, Ramacciotti (V)

PISA-HAPPY CAR SAMB 1-4 (0-0; 0-3; 1-1)

HAPPY CAR SAMB: Pastore, Di Marco, Eudin, Ietri, Palma, Camilli, Perez, Bruno Novo, Addarii, Del Mestre, Chiodi. All: Di Lorenzo

PISA: Battini, Capo, Casapieri, Cintas, Comelli, Di Palma, Marrucci Ma., Ortolini, Rodriguez, Schirinzi, Madjer, Vaglini. All: Marrucci Ma.

Arbitri: Sicurella (Agrigento) e Pancrazi (Ragusa)

Reti: 4’st Ietri (S), 10’st Eudin (S), 11’st Palma (S); 7’tt Perez (S), 11’tt Madjer (P)



TERRACINA-LAZIO 3-2 (1-1; 2-0; 0-1)

TERRACINA: Campominosi, Bagnara, Olleia, Dmais, Llorenc, Borelli, Eliott, Del Duca, Carocci, Frainetti, Mucciarelli, Sacchetti. All: D’Amico

LAZIO: Alla, Mizio, Carotenuto, Del Duca, Bernardo, Fontana, Maradona Jr, Rui Mota, Ruspantini, Savarese, Simonelli, Stefanini. All: Pasquali

Arbitri: Bottalico (Bari) e Picchio (Macerata)

Reti: 5’pt Savarese (L), 11’pt Llorenc (T); 2’st Dmais (T), 5’st Borelli (T); 11’tt Mizio (L)



LAMEZIA TERME-ROMAGNA 8-4 (1-0; 3-3; 3-1)

LAMEZIA TERME: Cristaudo Al., Miceli, De Nisi, Morelli, Martinez, Muraca, Mercuri, Cristaudo An., Curcio, Gallo, Grandinetti, Piazza. All: Pellegrino

ROMAGNA: Loprieno, Sciglitano, Giagnorio V., Parentela, Papastathopoulos, Strocchi, Cortesi, Pagani D., Pagani M., Giagnorio M.All: Turchi

Arbitri: Susanna (Roma 2) e Schiatti (Arezzo)

Reti: 6’pt De Nisi (L); 1’st Muraca (L), 7’st Curcio (L), 7’st Miceli (L), 8’st Mercuri (R), 9’st Papastathopoulos (R), 10’st Strocchi (R); 6’tt Miceli (L), 7’tt De Nisi (L), 10’tt Morelli (L), 11’ Strocchi (R), 12’tt Cristaudo Al. (L)

Ammoniti_ Morelli (L)



NO NAME NETTUNO-LIVORNO 6-2 (1-1; 1-1; 4-0)

NO NAME NETTUNO: Scarsella, Barbati, Ottolini, Cirilli, Bernardi, Porcari F., Trippa, Cancelli, Giordani A., Giordani M., Poltronetti, Porcari G. All: Tirocchi

LIVORNO: Mendez, Sanfilippo, Cofrancesco, Fiorentino, Ezequiel, Amorese, Salvadori, Pachetti, Saviozzi, Costa, Montecalvo. All: Lami

Arbitri: Marton (Mestre) e Fagnani (Termoli)

Reti: 7’pt Cancelli (N), 8’pt Christian (L); 2’st Ezequiel (L), 6’st Cancelli (N); 2’tt Cancelli (N), 3’tt Cirilli (N), 5’tt Giordani M. (N), 7’tt Bernardi (N)



CANALICCHIO CT-BARLETTA 4-3 (2-1; 1-2; 1-0)

CANALICCHIO CT: Urso, Polastri, Trovato, Platania, Duarte, Soria, Condorelli, Calmon, Nicotra, Russo, Maci, Comello. All: Giuffrida

BARLETTA: Dicandia, Diella, Zingrillo, Digiorgio, Riondino, Miccoli, Curci, De Lorenzo, Cutrignelli, Capossele. All: Dibenedetto

Arbitri: Organtini (Ascoli Piceno) e Martinucci (Bari)

Reti: 7’pt Riondino (B), 8’pt Calmon (C), 10’pt Urso (C); 6’st Maci (C), 8’st Diella (B), 11’st De Lorenzo (B); 5’tt Platania (C)



ECOSISTEM CZ-NAPOLI 4-7 (2-1; 1-2; 1-4)

ECOSISTEM CZ: Sesti, Staffa, Rayan, Mcdougal, Perciamontani, Ruggiero, Defeo, Cassaro, Scalese. All: Aloi

NAPOLI: Merola, Guadagno, Fiore, Luongo, Scarparo, Moxedano, Mazzone, Santaniello, Capobianco, Tiago Batalha, Duarte Vivo. All: Sannino

Arbitri: Ditto (Reggio Calabria) e Innaurato (Lanciano)

Reti: 5’pt Lucio (N), 7’pt Perciamontani (E), 10’pt Scalese (E); 2’ st Guadagno (N), 8’st Cassaro (E), 11’st Lucio (N); 1’tt Staffa (E), 4’tt Moxedano (N), 5’tt Fiore (N), 6’tt Luongo (N), 12’tt Santaniello (N)





BRESCIA-VASTESE 6-7 (1-1; 0-3; 5-3)

BRESCIA: Locatelli, Mbaye, Alberti, Morciano, Spacca, Wuest, Soncini, Bruno, Bruno Malias. All: Valli

VASTESE: Cianci, Raspa, Turdò, Luongo, Vino, Del Bonifro, Marinelli, Maccione, Muratore, Iarocci, Cesario, Di Foglio. All: Sabalino

Arbitri: Mancini (Ancona) e Contrafatto (Catania)

Reti: 3’pt Spacca (B), 7’pt Maccione (V); 2’st Marinelli (V), 4’st Marinelli (V), 9’st Di Foglio (V); 3’tt Wuest (B), 4’tt Bruno Malias (B), 5’tt Bruno Malias (B), 5’tt Marinelli (V), 6’tt Bruno (B), 7’tt Cesario (V), 8’tt Luongo (V), 12’tt Spacca (B)