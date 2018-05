Beach Soccer. La BS Ecosistem Catanzaro, al via la preparazione: atletica e tecnica

CATANZARO 11 MAGGIO - “Ecosistem, diario di bordo - giorno 1”. Tra gruppo storico, volti nuovi e graditissimi ritorni, il Beach Soccer Catanzaro si è radunato sulla sabbia del Santa Fe’, per dare il via alla fase di preparazione pre-campionato.

In rappresentanza della società, il direttore Pino Procopio - quel fratello maggiore esigente, ma sempre a sostegno dei suoi ragazzi – ha tenuto la squadra a colloquio prima della seduta che, di fatto, ha inaugurato la stagione 2018.Dopo aver tracciato insieme quelle che, d’ora in avanti, saranno le linee guida da seguire, le Aquile del beach si sono spostate sulla spiaggia.Agli ordini del dottor Domenico Garcea, Staffa e compagni si sono concentrati su un robusto lavoro aerobico, concentrandosi perlopiù sulla forza esplosiva, per ritrovare “fiato e gamba”; giusto “un antipasto” di ciò che prevedrà la tabella di marcia fino a Cagliari, che ospiterà la prima tappa del campionato di Serie A, dall’8 al 10 giugno.In seguito, i ragazzi hanno proseguito l’allenamento con mister Tonino Aloi, svolgendo un logico ripasso di fondamentali tecnici, fintanto che i due estremi difensori, lavoravano col mister Gianfranco Sestito, il tutto sotto l’occhio vigile e attento del ds Procopio, del team manager Piero Longobardi e del responsabile dell’Academy (che ha già iniziato il reclutamento di giovani talenti, da cui attingere per il futuro), Lello Moniaci.