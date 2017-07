Beach Soccer: La Serie Aon a Catanzaro i verdetti del girone B."Final Eight"(Foto)

Beach Soccer: a Catanzaro i verdetti del girone B. La Serie Aon, il campionato ufficiale FIGC-LND, approda in Calabria per la seconda e ultima tappa del girone centro-sud. Dal 21 al 23 luglio alla Beretta Beach Arena SantaFè di Catanzaro quartiere Lido si giocheranno 12 partite decisive per le qualificazioni alle Final Eight

CATANZARO, 22 LUGLIO – Dal 21 al 23 luglio, a Catanzaro nel quartiere Lido/Giovino sulla sabbia dell’incantevole location dello stabilimento SantaFè, per il secondo anno consecutivo andranno in scena le sfide decisive del girone centro sud. Nel lido del capoluogo della Calabria si decideranno ancora una volta le finaliste del girone B della Serie A. Già nel 2006 il capoluogo della Calabria è stato teatro delle Finali del campionato di Beach Soccer, nel 2012, e nel 2014 si è giocata la seconda tappa del girone centro-sud, la prima nel 2015. Nel 2016 e in questo 2017 le gare decisive del girone B.

L’evento fortemente voluto da Domenico Staffa, proprietario dello stabilimento balneare, più noto a tutti affettuosamente come “Mimmo”, animerà il lido con quattro partite al giorno.L’Arena Beach Stadium SantaFè è incastonata in un’incantevole cornice che richiama scenari tropicali. Acqua cristallina che bagna una spiaggia molto curata, è questa la fotografia di un “angolo di paradiso” che ha sempre reso indimenticabili gli eventi del beach soccer grazie anche alla passione e all’impegno dello staff organizzativo.Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione gli Assessori allo Sport e alle Attività Economiche ed Ente Fiera Giampaolo Mungo e Alessio Sculco. Il Presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi, il componente del Consiglio del Dipartimento beach soccer LND Ferdinando Arcopinto, il Delegato provinciale del Coni Catanzaro Giampaolo Latella e il promotore di tappa Mimmo Staffa.Giampaolo Mungo ha manifestato tutto il suo apprezzamento per l’iniziativa:” Quando si fa squadra si vince e la tappa di Catanzaro ne è la dimostrazione più lampante. Un evento di tale portata fa bene all’immagine della città e crea coesione tra le componenti impegnate nell’organizzazione”. Dello stesso tenore le parole di Mirarchi:”Il beach soccer non è solo spettacolo ma è uno sport che insegna a sopportare la fatica, disciplina il carattere e al contempo diverte gli spettatori. Uno sport che porta beneficio a tutto il territorio soprattutto con l’attività giovanile che coinvolge i ragazzi anche d’estate. Sotto questo aspetto il comitato regionale Calabria LND è da sempre in prima linea nella promozione della disciplina sportiva”. Arcopintoha sintetizzato i principi ispiratori del beach soccer targato Lega Nazionale Dilettanti:” Puntiamo a uno sport sostenibile che possa riqualificare il territorio che ospita le tappe. Questa edizione ha curato in particolare l’aspetto dell’alimentazione con il format ideato dall’azienda T-Event “La ricetta del Campione”. Mimmo Staffa ha lanciato un messaggio chiaro e sintetico:” Questo evento è un regalo alla collettività, un valore aggiunto per tutta la città e il territorio”.In chiusura c’è stato spazio anche per un’iniziativa di solidarietà importante: il ricavato della vendita del libro “Il Mondo del beach Soccer” di Antonio Rocca, giovane avvocato catanzarese autore già di diverse pubblicazioni scientifiche in materia e membro del Centro Studi Diritto Sport di Milano, sarà devoluto alle associazioni di volontariato “Fiori nel deserto” e “Volontari Emmanuel”.Si annunciano 12 sfide esaltanti, quattro al giorno a partire dalle ore 14.30. E’ tempo di verdetti, le nove squadre del girone B si contenderanno i quattro posti utili per le Final Eight rendendo la competizione ancora più emozionante. Sempre immutati e costanti la dedizione e l’impegno profusi dal Promotore Locale dell’evento, “Mimmo” Staffa, che ha sempre assecondato e sostenuto la passione del figlio Valerio per il calcio e si è prodigato affinché tutto fosse pronto per ospitare tre intense giornate di sport, sana competizione, ma anche cultura e divertimento, che daranno sicuramente visibilità e riconoscimento al capoluogo di Regione. Il tutto si svolgerà all’interno dello stabilimento balneare “SantaFè”, in uno degli scorci più belli e incontaminati delle spiagge calabresi, che certamente contribuirà ad accrescere la rilevanza e il pregio dell’evento, oltre che ad attirare turisti e curiosi, sportivi e non, di diversa provenienza.Spazio anche a Catanzaro per il format “La ricetta del Campione”, protagonista lo chef Giovanni Chiaravallotti. Nella Vip Lounge gli spettatori potranno degustare i prodotti locali forniti dalla Coldiretti Calabria e Campagna Amica, la Cooperativa zootecnica agricola cosentina “Lo sceriffo del campo”, l’azienda Agropiccolo, il Frutteto, il Mulinum, Sorelle Salerno, Dell’Aera, Apicoltura Mirabelli.Il Beach Soccer femminile per la settima volta sarà il fiore all’occhiello del beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Dopo un primo approccio nel 2006 e le edizioni ufficiali del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016 l'altra metà del beach soccer è pronta a dimostrare le sue qualità anche sulla sabbia per il quinto anno di fila. L’Italia nello sviluppo della disciplina dimostra con forza di essere uno dei paesi all’avanguardia. Non è un caso se quattro squadre hanno già partecipato alle ultime due edizioni della Euro Winners Cup, la Champions League del beach soccer. Il Campionato di Serie A Femminile si svolgerà in due tappe in cui sono suddivise le sei squadre partecipanti: Lady Terracina, Terracina BS, Olimpus Roma e Canalicchio Ct, Lamezia, Napoli. A Catanzaro Lido, in concomitanza con il maschile, dal 21 al 23 luglio si affronteranno Canalicchio Ct, Napoli e Lamezia in gare secche. La prima classificata va a giocarsi la finale il 6 agosto a San Benedetto del Tronto in chiusura delle Final Eight maschili.Grande copertura mediatica per la tappa di Viareggio, quattro gare, due il sabato e altrettante la domenica, saranno trasmesse in diretta streaming su quattro piattaforme web che insieme superano abbondantemente 6 milioni di potenziali utenti, si tratta di repubblica.it, corrieredellosport.it, pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sito web ufficiale della competizione beachsoccer.lnd.it.Venerdì 21 luglioBarletta-Canalicchio Ct h: 14:30Sicilia-Napoli h: 15:45Lamezia-Atletico Licata h: 17:00Catania-Ecosistem Cz h: 18:15Riposa: TerracinaTerracina-Barletta h: 14:30Atletico Licata-Sicilia* h: 15:45Canalicchio Ct-Catania* h: 17:00Ecosistem Cz-Lamezia h: 18:15Riposa: NapoliNapoli-Atletico Licata h: 14:30Lamezia-Canalicchio Ct* h: 15:45Catania-Terracina* h: 17:00Sicilia-Ecosistem Cz h: 18:15Riposa: Barletta*diretta streaming su repubblica.it e corrieredellosport.it, sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itClassifica girone B: 15 punti Catania; 12 Canalicchio Ct, Napoli, Terracina; 6 Barletta, Ecosistem Cz, Sicilia; 3 Lamezia; 0 Atletico LicataVenerdì 21 luglioGara 1 CANALICCHIO CT ‐ NAPOLI (ore 11,00)Riposa: LAMEZIAGara 2 NAPOLI-LAMEZIA (ore 11,00)Riposa: CANALICCHIO CTGara 3 LAMEZIA-CANALICCHIO CT (ore 11,00)Riposa: NAPOLI14 - 16 Giugno / Firenze - Girone A30 giugno - 2 Luglio / Castellammare del Golfo - Girone B14 – 16 Luglio / Viareggio (LU) - Girone A e B21 - 23 Luglio / Catanzaro Lido – Girone B28 – 30 Luglio / San Salvo (CH) – Girone A3-6 Agosto / San Benedetto del Tronto (AP) - Supercoppa / Finali ScudettoCOME SEGUIRE IL TORNEOAnno nuovo visibilità nuova per il beach soccer che per la prima volta nella sua storia è sbarcato su repubblica.it ecorrieredellosport.it. Quattro partite della prima tappa di Serie A, i Quarti, le semifinali e la finale della Coppa Italia sono state tramesse in diretta sui due portali web d’informazione che insieme contano più di 4.500.000 utenti unici al giorno! I primi risultati sono stati più che lusinghieri grazie a numeri da Serie A destinati a salire nel corso della stagione con altre 29 partite sempre in diretta streaming.I mezzi di comunicazione del Torneo puntano sull’interazione, la condivisione e la partecipazione, una scelta vincente per uno sport che strizza l’occhio ai giovani. Il web e i social network aiutano gli appassionati ad informarsi e socializzare in modo semplice ed efficace.Il futuro sorride al Beach Soccer che si conferma sport mediatico per eccellenza. I new media in particolare stanno letteralmente trascinando una disciplina seguita soprattutto dalla Millenial Generation.Sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) saranno trasmesse in diretta streaming 39 partite della Serie A.Gli appassionati possono commentare in diretta le gare, rivederle in modalità on demand compresi gli highlights. Sempre sulla pagina Facebook saranno aperti dei contest per coinvolgere gli amanti dello sport più popolare dell’estate. Gli utenti potranno inviare direttamente alla pagina foto e video da condividere con gli altri. Un’iniziativa che amplierà il pubblico del beach soccer, basti pensare che la pagina Facebook della LND ha abbattuto il muro dei 360.000 like e che tutte le dirette streaming di questa prima parte di stagione hanno raggiunto in media 400.000persone.Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale sarà disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le partite televisive.Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da nove stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantisce i collegamenti dalle località che ospitano le tappe, tante le iniziative per i radioascoltatori che riceveranno gli omaggi in tappa. Ogni giorno la radio sta inondando l’etere con centinaia di spot durante tutta la stagione. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno quasi venti mezze pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) contribuisce a diffondere il beach soccer sui media autorevoli con il contributo di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo.Cresce la visibilità delle squadre e di tutto il circuito, si ampliano i piani di attività e le strategie per valorizzare al massimo le partnership commerciali.Nel solco di questa implementazione s’innesta la scelta di affidarsi al primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, si tratta di AON, Main Partner e Title Sponsor di tutte le competizioni del beach soccer LND. Altra grande novità di questa stagione è l’acquisizione dei Naming Rights di tutte le arene da parte di salumi Beretta, un partner che offre prodotti che uniscono qualità e tradizione per gli sportivi e il pubblico presente in tappa. In occasione del tour del Beach Soccer Beretta ha lanciato il nuovo Wuber 38 (dalla ricetta originale numero 38 di Hans Gotsch, mastro salumiere Wuber) che punta su quattro eccellenze: solo carne italiana fresca, tagli di carne selezionati e pregiati, carne lavorata finemente a coltello e insacco e annodatura a mano! Avveniristiche le soluzioni trovate per i palloni da gara, Macron ha progettato dei prodotti professionali specifici per la disciplina sportiva più praticata d’estate dando vita all’unico ed originale pallone del beach soccer: Seamus.Il Beach Soccer come la Lega Nazionale Dilettanti veste HS Football. L’azienda italiana specializzata in abbigliamento per il calcio da quest’anno è partner tecnico di tutto l’universo LND. Solido e sinonimo di garanzia l’accordo con il gruppo Italtelo, storico fornitore della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge la funzione di allestitore ufficiale della Beach Arena e della VIP Lounge. Quest’ultima è gestita dall’azienda T-Event che cura l’ospitalità con grande attenzione per le degustazioni enogastronomiche con prodotti di eccellenza legati ai territori che ospitano le tappe in tutta Italia grazie ai prodotti forniti da Excellence, una Food Connection Company capace di esaltare il patrimonio enogastronomico italiano. In questo contesto s’inserisce l’iniziativa che T-Event sta sviluppando per tutto il tour del beach soccer dal nome eloquente “La ricetta del campione”. In ogni tappa gli chef stellati preparano ricette ad hoc secondo i dettami della migliore cucina al servizio dello sport. Particolare attenzione per le pietanze senza glutine per sensibilizzare le persone riguardo la celiachia. Vitasnella è l’acqua ufficiale, nasce dalla fonte Vitas, contiene un importante mix di minerali disciolti che agiscono nell’organismo in modo sinergico nell’ottimizzazione della produzione di energia e per tamponare l'acidità del lattato prodotto dai muscoli durante l’attività fisica.Chi si reca alla beach Arena può divertirsi grazie all’accoglienza dello stand allestito da uno dei brand più amati dagli italiani, Mondo Convenienza. L’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo intrattiene il pubblico con la distribuzione di gadget dentro e fuori lo stadio. I più fortunati possono tornare a casa con un omaggio di pregio fornito da Talarico, un brand esclusivo conosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, un’eccellenza sartoriale italiana sinonimo di esclusività. Il circuito ufficiale del beach soccer italiano è sempre in prima linea nell'ambito della sostenibilità utilizzando questo sport come veicolo privilegiato per la diffusione di una consapevolezza ambientale che pone sempre più l'attenzione ad un equo sfruttamento delle risorse. In questo contesto s’inserisce la partnership con Emotion che ad ogni tappa fornisce autoveicoli elettrici grazie alla tecnologia di Unicoenergia per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei protagonisti del campionato di beach soccer.