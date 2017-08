Beach Soccer - Serie Aon: a San Benedetto del Tronto l?eccellenza italiana

Serie Aon Beach Soccer: a San Benedetto del Tronto l’eccellenza italiana

Dal 4 al 6 agosto alla Beach Arena Riviera delle Palme in scena le Final Eight. Domani in palio la Supercoppa, si prosegue con i Play off della B, si chiude con le finali femminile e maschile.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 2 AGOSTO - Ci siamo, la Serie Aon entra nel vivo con le finali del campionato che si giocheranno a partire da venerdì 4 agosto sulla sabbia della Beretta Beach Arena di San Benedetto del Tronto, già sede di oltre dieci eventi nazionali ed internazionali legati alla disciplina. Fatica, agonismo, acrobazie e tanti gol (in media più di nove a gara, un tiro ogni 30’’) sono gli ingredienti inimitabili del beach soccer griffato Figc-Lega Nazionale Dilettanti che anche questa estate ha animato le spiagge italiane con le giocate spettacolari dei migliori beachers al mondo.

La presentazione della tappa marchigiana si è tenuta questa mattina presso la sala consiliare del Comune, tra i presenti anche il delegato LND Ascoli Piceno Luigi Paoletti.Pierluigi Tassotti, Assessore allo Sport: “Ci tenevamo moltissimo a portare qui il meglio del Beach Soccer, tra gli appuntamenti più importanti ottenuti dall’amministrazione. Il binomio beach soccer–turismo ha sempre portato a grandi risultati, la voglia è quella di ampliare in futuro l’offerta di eventi sportivi di grande risalto nazionale ed internazionale”.Giancarlo Pasqualini, Presidente Happy Car Sambenedettese: “Ringrazio la LND per la fiducia nell’assegnarci la tappa delle finali, quella più importante. Ospitare l’atto conclusivo del campionato era un’occasione irripetibile, l’impegno di tutto il team è massimo per la perfetta riuscita dell’epilogo di questa entusiasmante stagione”.Bernardo Carfagna, dirigente Happy Car: “È il quinto anno che Happy Car è a fianco della Sambenedettese. Per noi è motivo di orgoglio legare il nostro nome a quello della città e della sua squadra per questo importante appuntamento, soprattutto dopo aver visto con i nostri occhi il successo straordinario delle tappe precedenti”.Ferdinando Arcopinto, componente del Dipartimento Beach Soccer LND: “Ringrazio le istituzioni politiche e sportive, gli sponsor e il promoter per gli sforzi sostenuti per il gran finale di campionato. San benedetto del Tronto ha lo sport nel suo DNA ed è testimone del legame indissolubile tra lo sport ed il turismo, dimostrando inoltre grande attenzione al tema della sostenibilità dell’impiantistica. Il Beach Soccer non è solo spettacolo in campo, quest’anno abbiamo lanciato tante iniziative nel corso del campionato che si legano al territorio esaltandone le sue tipicità”.Antipasto ghiotto la Supercoppa in programma domani giovedì 3 agosto alle 17.30, con i padroni di casa dell’Happy Car Sambenedettese ad affrontare gli scudettati del Viareggio nel remake della finale di Coppa Italia 2017 vinta dal sodalizio marchigiano. Terracina (Coppa Italia), Firenze, Castellammare del Golfo, Viareggio (tappa extralarge), Catanzaro e San Salvo sono state teatro delle sfide di una #SerieABeachSoccer mozzafiato. Ed ora arrivano le gare senza più appello, dentro o fuori, non ci sono altre soluzioni per gli otto migliori club di questa stagione. Le prime quattro formazioni classificatesi nel girone centro-nord, Viareggio, Pisa, Happy Car Sambenedettese e Livorno, se la vedranno con il meglio del centro-sud, Catania, Napoli, Canalicchio Ct e Terracina, in una tappa ben congegnata e organizzata dalla LND grazie al prezioso contributo dell’Happy Car Sambenedettese e dell’Amministrazione Comunale con il supporto di Rossetti Costruzioni.Ma le emozioni non finiscono qui. Domenica 6 alle 16.30, prima della finale maschile, andrà in scena la finale scudetto del campionato femminile Lady Terracina-Canalicchio Ct .La mattina del 3, 4 e 5 agosto spazio alla Serie B: Bragno, Genova e Rimini (Girone A), Bari, Sport Club Palazzolo e Time City Ostia (Girone B) si sfidano per due posti in Serie A. Chi vince i rispettivi gironi acquisisce il diritto a partecipare al massimo campionato di beach soccer 2017/2018.Grande copertura mediatica per il gran finale di stagione. La Supercoppa, i Quarti di Finale, le Semifinali e la Finale, sia maschile che femminile, saranno trasmesse in diretta streaming su cinque piattaforme web che insieme superano abbondantemente i 6 milioni di utenti unici al giorno: repubblica.it, corrieredellosport.it, tuttosport.com, pagina Facebook ufficiale LND (Facebook.com/LegaDilettanti) e sito web ufficiale della competizione beachsoccer.lnd.it. La Supercoppa e la Finale saranno trasmesse anche in differita su Italia 2 (canale 35 del digitale terrestre). Più di otto ore di diretta, uno sforzo compiuto dalla Lega Nazionale Dilettanti per promuovere il beach soccer in tutta Italia e non solo, con uno sguardo privilegiato ai giovani.

PROGRAMMA

Giovedì 3 agosto

1^ Giornata – Serie B

h: 14.30 Girone A: Unione Bragno-Rimini

h: 15.45 Girone B: Bari-Time City Ostia

Finale Supercoppa: h 17.30 Viareggio- Happy Car Sambenedettese**



Venerdì 4 agosto

2^ Giornata – Serie B

h: 10.30 Girone B: Time City Ostia-Sport Club Palazzolo h: 11.45 Girone A: Genova-Unione Bragno

Quarti di Finale Serie A *

h: 14.15 (gara 1) Pisa-Canalicchio Ct

h: 15.30 (gara 3) Viareggio-Terracina

h: 16.45 (gara 4) Catania-Livorno

h: 18.00 (gara 2) Napoli-Happy Car Sambenedettese



Sabato 5 agosto

3^ Giornata – Serie B

h: 10.30 Girone A: Rimini-Genova

h: 11.45 Girone B: Sport Club Palazzolo-Bari Semifinali 5/8 posto Serie A

h: 14.15 perdente gara 1 – perdente gara 4 (gara 5) h: 15.30 perdente gara 2 – perdente gara 3 (gara 6) Semifinali 1/4 posto Serie A *

h: 16.45 vincente gara 1 – vincente gara 4 (gara 8) h: 18.00 vincente gara 2 – vincente gara 3 (gara 7)



Domenica 6 agosto

Finali 3/8 posto Serie A

Finale 7/8 posto - h: 10.30 perdente gara 5 – perdente gara 6 Finale 5/6 posto – h: 11.45 vincente gara 5 – vincente gara 6 Finale 3/4 posto – h: 15.00 perdente gara 7 – perdente gara 8 Finale Scudetto femminile

h: 16.30 Lady Terracina-Canalicchio Ct *



Finale Scudetto **

h: 18.00 vincente gara 7 – vincente gara 8

*In diretta streaming su repubblica.it, corrieredellosport.it, tuttosport.com, pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sito web ufficiale della competizione beachsoccer.lnd.it. **In diretta streaming e anche in differita su Italia 2 (canale 35 del digitale terrestre).

I VINCITORI DELLE PASSATE EDIZIONI

Albo d'oro Supercoppa di Lega - 2004: Catanzaro; 2005: Cavalieri del Mare; 2006: Catania; 2007: Catania; 2008: Cavalieri del Mare; 2009: Catania; 2010 Milano; 2011 Terracina; 2012 Terracina; 2013 Terracina; 2014 Happy Car Sambenedettese; 2015 Happy Car Sambenedettese; 2016 Catania

Albo D’Oro Campionato

2004: Cavalieri del Mare; 2005: Cavalieri del Mare; 2006: Milano; 2007: Milano; 2001)8: Catania; 2009: Napoli; 2010 Milano; 2011 Terracina; 2012 Terracina; 2013 Milano; 2014 Happy Car Sambenedettese; 2015 Terracina; 2016 Viareggio



Albo d’oro Coppa Italia

Catania; 2005: Catania; 2006: Milano; 2007: Milano; 2008: Lignano Sabbiadoro; 2009: Milano; 2010: Milano; 2011 Terracina; 2012 Viareggio; 2013 Sambenedettese; 2014 Terracina; 2015 Terracina; 2016 Viareggio; 2017 Happy Car Sambenedettese

Albo D’Oro Campionato Femminile

2009: Firenze; 2010 Chiasiellis; 2013 Mestre; 2014 Catanzaro; 2015 Lady Terracina; 2016 Lady Terracina



SERATA DI GALA: “I CAMPIONI DEL CUORE”

Fine settimana all’insegna della solidarietà, dello sport e della corretta alimentazione, sia tradizionale che gluten free, ai Bagni Andrea di San Benedetto del Tronto per la serata di gala con i “Campioni di Cuore!”, evento clou legato all’ultima tappa della 14esima edizione del campionato di serie AON di Beach Soccer della Lnd, realizzato da T-Event in collaborazione con Excellence, FondItalia e Regione Siciliana.

Il via venerdì 4 (ore 20.30) con i campioni dell’associazione sportiva “Milleculure”. Patrizia Oliva salirà sul ring, per l’occasione trasformato in cucina, per un match di box-show cooking con gli chef Alessandro Bargelletti e Marcello Ferrarini.



Insieme a lui Immacolata Cerasuolo e Diego Occhiuzzi, protagonisti della 1° edizione del format “La ricetta del Campione”, che avrà come special guest, nella giornata di sabato, il ct della nazionale italiana di beach soccer Massimo Agostini.

Durante la serata di venerdì, i cui proventi saranno devoluti alle attività di “Milleculure”, sono previsti anche riconoscimenti per squadre e atleti del beach soccer.

COME SEGUIRE IL TORNEO

Anno nuovo visibilità nuova per il beach soccer che per la prima volta nella sua storia è sbarcato su repubblica.it e corrieredellosport.it. Trentuno partite di Serie A, i Quarti, le semifinali e la finale della Coppa Italia sono state tramesse in diretta sui due portali web d’informazione che insieme contano più di 4.500.000 utenti unici al giorno! I primi risultati sono stati più che lusinghieri grazie a numeri da Serie A destinati a salire per il gran finale.

I mezzi di comunicazione del Torneo puntano sull’interazione, la condivisione e la partecipazione, una scelta vincente per uno sport che strizza l’occhio ai giovani. Il web e i social network aiutano gli appassionati ad informarsi e socializzare in modo semplice ed efficace.



Il futuro sorride al Beach Soccer che si conferma sport mediatico per eccellenza. I new media in particolare stanno letteralmente trascinando una disciplina seguita soprattutto dalla Millenial Generation.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) saranno trasmesse in diretta streaming 39 partite della Serie A. Gli appassionati possono commentare in diretta le gare, rivederle in modalità on demand compresi gli highlights. Sempre sulla pagina Facebook saranno aperti dei contest per coinvolgere gli amanti dello sport più popolare dell’estate. Gli utenti potranno inviare direttamente alla pagina foto e video da condividere con gli altri. Un’iniziativa che amplierà il pubblico del beach soccer, basti pensare che la pagina Facebook della LND ha abbattuto il muro dei 360.000 like e che tutte le dirette streaming di questa prima parte di stagione hanno raggiunto in media 400.000 persone.



Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale sarà disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le partite televisive.



Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da nove stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantisce i collegamenti dalle località che ospitano le tappe, tante le iniziative per i radioascoltatori che riceveranno gli omaggi in tappa. Ogni giorno la radio sta inondando l’etere con centinaia di spot durante tutta la stagione. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno quasi venti mezze pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) contribuisce a diffondere il beach soccer sui media autorevoli con il contributo di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo.

I PARTNER COMMERCIALI DEL BEACH SOCCER LND

Cresce la visibilità delle squadre e di tutto il circuito, si ampliano i piani di attività e le strategie per valorizzare al massimo le partnership commerciali. Nel solco di questa implementazione s’innesta la scelta di affidarsi al primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, si tratta di AON, Main Partner e Title Sponsor di tutte le competizioni del beach soccer LND. Altra grande novità di questa stagione è l’acquisizione dei Naming Rights di tutte le arene da parte di salumi Beretta, un partner che offre prodotti che uniscono qualità e tradizione per gli sportivi e il pubblico presente in tappa. In occasione del tour del Beach Soccer Beretta ha lanciato il nuovo Wuber 38 (dalla ricetta originale numero 38 di Hans Gotsch, mastro salumiere Wuber) che punta su quattro eccellenze: solo carne italiana fresca, tagli di carne selezionati e pregiati, carne lavorata finemente a coltello e insacco e annodatura a mano! Avveniristiche le soluzioni trovate per i palloni da gara, Macron ha progettato dei prodotti professionali specifici per la disciplina sportiva più praticata d’estate dando vita all’unico ed originale pallone del beach soccer: Seamus. Il Beach Soccer come la Lega Nazionale Dilettanti veste HS Football. L’azienda italiana specializzata in abbigliamento per il calcio da quest’anno è partner tecnico di tutto l’universo LND. Solido e sinonimo di garanzia l’accordo con il gruppo Italtelo, storico fornitore della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge la funzione di allestitore ufficiale della Beach Arena e della VIP Lounge. Quest’ultima è gestita dall’azienda T-Event che cura l’ospitalità con grande attenzione per le degustazioni enogastronomiche con prodotti di eccellenza legati ai territori che ospitano le tappe in tutta Italia grazie ai prodotti forniti da Excellence, una Food Connection Company capace di esaltare il patrimonio enogastronomico italiano. In questo contesto s’inserisce l’iniziativa che T-Event sta sviluppando per tutto il tour del beach soccer dal nome eloquente “La ricetta del campione”. In ogni tappa gli chef stellati preparano ricette ad hoc secondo i dettami della migliore cucina al servizio dello sport. FondItalia, Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione continua, è al fianco, insieme ad altre illustri realtà aziendali ed istituzionali, della 14esima edizione del Campionato di Serie A di Beach Soccer. FondItalia è presente con un proprio stand per promuovere la formazione continua in cui l'aggiornamento rappresenta un'esigenza costante e vitale. Particolare attenzione per le pietanze senza glutine per sensibilizzare le persone riguardo la celiachia. Vitasnella è l’acqua ufficiale, nasce dalla fonte Vitas, contiene un importante mix di minerali disciolti che agiscono nell’organismo in modo sinergico nell’ottimizzazione della produzione di energia e per tamponare l'acidità del lattato prodotto dai muscoli durante l’attività fisica. Chi si reca alla beach Arena può divertirsi grazie all’accoglienza dello stand allestito da uno dei brand più amati dagli italiani, Mondo Convenienza. L’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo intrattiene il pubblico con la distribuzione di gadget dentro e fuori lo stadio. I più fortunati possono tornare a casa con un omaggio di pregio fornito da Talarico, un brand esclusivo conosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, un’eccellenza sartoriale italiana sinonimo di esclusività. Il circuito ufficiale del beach soccer italiano è sempre in prima linea nell'ambito della sostenibilità utilizzando questo sport come veicolo privilegiato per la diffusione di una consapevolezza ambientale che pone sempre più l'attenzione ad un equo sfruttamento delle risorse. In questo contesto s’inserisce la partnership con Emotion che ad ogni tappa fornisce autoveicoli elettrici grazie alla tecnologia di Unicoenergia per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei protagonisti del campionato di beach soccer.