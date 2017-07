Beach Soccer. Serie Aon: Catania primo. Spettacolo nel derby Ecosistem Cz-Lamezia

Serie Aon: Catania primo. Terracina, Napoli e Canalicchio Ct in lotta per la seconda piazza

La seconda giornata della tappa di Catanzaro ha sancito la supremazia della squadra etnea. Spettacolo nel derby Ecosistem Cz-Lamezia davanti a più di 1.000 persone

CATANZARO, 22 LUGLIO - Uno scenario da cartolina come quello disegnato del mare che s’infrange sulla spiaggia selvaggia del lido Santa Fè ha fatto da sfondo a una giornata di gare strepitosa che ha disegnato la griglia del girone B della Serie Aon, l’accesa partecipazione della gente di Catanzaro ha fatto il resto. Presenti in tappa il Consigliere Federale in quota LND Antonio Cosentino, il Presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi e il Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

Con tutte le quattro qualificazioni già in tasca le squadre si son giocate la posizione finale in classifica che conta tanto per evitare avversari ostici negli incroci con l’altro girone. Il Catania ha conquistato il derby con il Canalicchio e si è preso il primo posto matematicamente con un turno di anticipo. La squadra etnea ha chiuso prima in classifica nella fase a gironi per il quarto anno di fila. Dal 2008 il Catania arriva sempre tra le prime due nella fase eliminatoria. Il Canalicchio è andato vicino a rompere il tabù derby (sette ko in altrettante gare) ma alla distanza ha ceduto ai colpi di Zurlo (tripletta), Corosiniti, Stankovic, Ott, Fred e Chiavaro. A Zurlo fa bene l’aria di casa, da qui è partita la carriera dell’attaccante azzurro ora in vetta alla classifica marcatori della Serie Aon con 11 gol. Nel Canalicchio ancora in gol i brasiliani Calmon e Duarte oltre a Urso giunti rispettivamente a 10, 8 e 7 centri in questa stagione.Per spiegare la giornata eccezionale di beach soccer vissuta a Catanzaro bisogna partire dalla fine, dal derby tra Ecosistem Catanzaro e Lamezia giocato davanti a più di 1.000 persone. La gara non valeva per la classifica ma per il primato regionale. L’hanno spuntata i lametini al termine di un match rocambolesco, le squadre si sono rincorse per tutta la gara, i portieri hanno parato cinque rigori, a 2’ dal termine Curcio ha firmato la rete decisiva per il Lamezia.Il Terracina si è avvicinato al 2^ posto dopo aver battuto con facilità un Barletta demotivato. Sei marcatori diversi dei pontini hanno segnato le otto reti con cui Terracina ha conquistato tre punti preziosi: Dmais, Sacchetti, Marzano, Olleia, Cristian e Eliott. Per lo spagnolo Cristian e il brasiliano Dmais sono le prime reti in questo campionato. Il portiere ex Torredenbarra ha dimostrato ancora una volta di saperci fare con i piedi gonfiando la rete per la seconda volta in questa stagione.Il derby della trinacria che valeva per l’orgoglio più che per la classifica lo ha conquistato ai rigori il Sicilia. Licata chiude la stagione senza vittorie e tanta sfortuna.Spazio anche a Catanzaro per il format “La ricetta del Campione”, protagonista lo chef Giovanni Chiaravallotti, il portiere della nazionale di beach soccer e del Catania Stefano Spada, il portiere e il patron del Lamezia Salvatore D’Augello. Nella Vip Lounge Chiaravallotti, Spada e D’Augello hanno preparato i piatti secondo i principi della buona e sana cucina. Gli spettatori accorsi alla beach arena hanno degustato i prodotti locali forniti dalla Coldiretti Calabria e Campagna Amica, la Cooperativa zootecnica agricola cosentina “Lo sceriffo del campo”, l’azienda Agropiccolo, il Frutteto, il Mulinum, Sorelle Salerno, Dell’Aera, Apicoltura Mirabelli.CAMPAGNA AMICA COLDIRETTI PROMUOVE I PRODOTTI ENOGASTRONONICI CALABRESI - Nella bella manifestazione di sport e anche di divertimento che si incastona perfettamente con la le peculiarità del territorio “Campagna Amica Coldiretti” ha dato il benvenuto con il meglio delle produzioni calabresi. In occasione della Tappa calabrese del Campionato di Beach Soccer LND le aziende aderenti a Campagna Amica Coldiretti Calabria promuovono e fanno degustare il top dei prodotti tipici dell’enogastronomia calabrese con un occhio particolare alla stagionalità dei prodotti. La Coldiretti ricorda che in Calabria sono 287 i prodotti tipici e tradizionali censiti dal Ministero delle Politiche Agricole, 17 i prodotti a denominazione e indicazione di origine protetta e 23 i vini tra DOC e IGT con tante etichette di pregio.RISULTATI1^GIORNATAVenerdì 21 luglioBarletta-Canalicchio Ct 4-8Sicilia-Napoli 5-6Lamezia-Atletico Licata 3-1Catania-Ecosistem Cz 11-2Riposa: Terracina2^ GIORNATASabato 22 luglioTerracina-Barletta 8-2Atletico Licata-Sicilia 5-6 dcr (4-4)Canalicchio Ct-Catania 4-8Ecosistem Cz-Lamezia 3-4Riposa: NapoliClassifica girone B: 21 punti Catania; 15 Terracina, Canalicchio Ct, Napoli; 9 Lamezia; 7 Sicilia; 6 Barletta, Ecosistem Cz; 0 Atletico LicataPROGRAMMA GARE3^ GIORNATADomenica 23 luglioNapoli-Atletico Licata h: 14:30Lamezia-Canalicchio Ct* h: 15:45Catania-Terracina* h: 17:00Sicilia-Ecosistem Cz h: 18:15Riposa: Barletta*diretta streaming su repubblica.it e corrieredellosport.it, sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itLe clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itFEMMINILEA Catanzaro Lido, in concomitanza con il maschile, si affrontano Canalicchio Ct, Napoli e Lamezia in gare secche. La prima classificata va a giocarsi la finale il 6 agosto a San Benedetto del Tronto in chiusura delle Final Eight maschili.RISULTATIVenerdì 21 luglio1° giornataGara 1 CANALICCHIO CT ‐ NAPOLI 1-0Riposa: LAMEZIASabato 22 luglio2a GiornataGara 2 NAPOLI-LAMEZIA 3-0Riposa: CANALICCHIO CTClassifica: 3 punti Canalicchio Ct, Napoli*; 0 Lamezia*una gara in piùPROGRAMMA GAREDomenica 23 luglio3a GiornataGara 3 LAMEZIA-CANALICCHIO CT (ore 11,00)Riposa: NAPOLI