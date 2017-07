Beach Soccer: Serie Aon, continua la corsa verso le Final Eight

A Viareggio nella 2^ giornata della tappa extralarge bene Viareggio, Pisa, Brescia, Napoli e Terracina

VIAREGGIO (LU), 15 LUGLIO – La Serie Aon manda in archivio anche la seconda giornata di gare della tappa extralarge che coinvolge entrambi i gironi. Un evento di beach soccer, al Beretta Beach Stadium del Bagno Flora di Viareggio, con dentro tutto quello che questo sport può dare, forma e contenuto, bellezza e concretezza. Il girone A ha vissuto il suo apice con i due scontri diretti che determineranno in maniera profonda le sorti della classifica. Bellissima la cornice di pubblico con la coreografia che ha accompagnato l’entrata in campo della squadra di casa Viareggio insieme all’Happy Car Sambenedettese ed ai tanti bambini della beach Academy bianconera.

Emozionante la dedica della curva a Matteo Valenti, il ragazzo scomparso tanti anni fa, il motivo per cui i “ragazzi del Muraglione” si sono riuniti in un gruppo cresciuto sulla sabbia fino alle vetta d’Europa. L’atmosfera carnevalesca ha richiamato sulla sabbia del Beach Stadium anche i personaggi iconici del Carnevale, ovvero Burlamacco e Ondina. Con questo sostegno il Viareggio ha “vendicato” sportivamente il ko nella finale di Coppa non lasciando scampo ai rossoblu fin dalle prime battute. Il bomber della nazionale Gabriele Gori ha marchiato a fuoco il match con una tripletta sciorinando tutti i suoi numeri da grande beacher. Sette reti per lui in sole due gare in questo campionato. L’astro nascente Remedi ha fatto il resto con una doppietta. Palma e il brasiliano Eudin hanno cercato di tenere a galla la barca della Samb ma oggi i bianconeri avrebbero battuto qualsiasi formazione. Nell’altro big match il Brescia ha beffato la Lazio per 4-3 rilanciando le proprie aspirazioni per un posto alle Final Eight. A 2’ dalla fine della gara Bruno ha firmato la rete che dato tre punti d’oro ai suoi. Il Pisa ha fatto il suo dovere con a Vastese rimanendo aggrappato al treno delle Final Eight. La matricola No Name Nettuno continua a stupire prendendosi la sua seconda vittoria in stagione ai danni del Romagna.Nel girone B il Napoli approfitta del giorno di riposo del Catania per affiancarlo in testa alla classifica grazie al successo sudato con un ottimo Canalicchio. I partenopei in pratica hanno vinto lo spareggio virtuale per il 2^ posto. Con il Terracina erano stati protagonisti Moxedano e il portoghese Lucio, stavolta la vittoria è arrivata grazie a una prova corale in fase realizzativa: Fiore, Luongo, Lucio e Kuman hanno marchiato a fuoco la rimonta sugli etnei. Il Terracina dopo la delusione della 1^ giornata si è rifatto con il Sicilia. Sugli scudi ancora il ragazzo cresciuto sul litorale pontino Borelli che ha già raggiunto quota 8 gol. Primi tre punti in stagione per Lamezia e Ecosistem Cz. Tra i lametini in grande spolvero Miceli autore di una doppietta, 6 reti per lui finora. Per i giallorossi decisiva la verve realizzativa di Morabito, Scalese e Ruggiero che insieme hanno segnato sette delle dieci reti con cui l’Ecosistem ha superato il Licata.Domani altre otto partite emozionanti, quelle decisive della 3^ giornata, si parte alle 10.00 e si va avanti fino a sera. Risultati, tabellini, classifiche ed approfondimenti su beachsoccer.lnd.itGrande copertura mediatica per la tappa di Viareggio, tutte e 24 le gare sono trasmesse sui broadcast internazionali. Otto partite, quattro il sabato e altrettante la domenica, saranno trasmesse in diretta streaming su quattro piattaforme web che insieme superano abbondantemente 6 milioni di potenziali utenti, si tratta di repubblica.it, corrieredellosport.it, pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sito web ufficiale della competizione beachsoccer.lnd.it.RISULTATI1^GIORNATAVenerdì 14 luglioGirone ABrescia-Happy Car Samb 1-7Livorno-Romagna 7-5Lazio-Pisa 3-2Vastese-Viareggio 2-9Riposa: No Name NettunoGirone BCanalicchio Ct-Atletico Licata 14-2Barletta-Sicilia 2-6Terracina-Napoli 1-5Catania-Lamezia 4-7Riposa: Ecosistem Cz2^ GIORNATASabato 15 luglioGirone BSicilia-Terracina 2-7Lamezia-Barletta 5-1Atletico Licata-Ecosistem Cz 3-10Napoli-Canalicchio 4-3Riposa: CataniaGirone ALazio-Brescia 2-3Romagna-No Name Nettuno 3-4Happy Car Samb-Viareggio 3-6Pisa-Vastese 6-1Riposa: LivornoClassifica girone A: 15 punti Viareggio; 10 Happy Car Samb; 9 Brescia, Pisa; 6 Lazio, No Name Nettuno; 3 Livorno; 0 Romagna, VasteseClassifica girone B: 12 punti Catania, Napoli; 9 Canalicchio, Terracina; 6 Barletta, Sicilia; 3 Ecosistem Cz, Lamezia; 0 Atletico LicataPROGRAMMA GARE3^ GIORNATADomenica 16 luglioGirone BBarletta-Catania h: 09:30Canalicchio Ct-Sicilia h: 11:15Terracina-Lamezia* h: 12:30Ecosistem Cz-Napoli* h: 14:15Riposa: Atletico LicataGirone AVastese-Lazio* h: 15:30Brescia-Livorno* h: 16:45Viareggio-Romagna h: 18:00No Name Nettuno-Pisa h: 19:15*diretta streaming su repubblica.it e corrieredellosport.it, sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itI GIRONI 2017Girone A Girone BBrescia Atletico LicataLazio BarlettaLivorno Canalicchio CtNoname Nettuno CataniaPisa Ecosistem CatanzaroRomagna LameziaHappy Car Sambenedettese NapoliVastese SiciliaViareggio Terracina

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2017

Sette eventi in location di sicuro successo. La formula vincente della Serie AON



COPPA ITALIA

8- 11 Giugno / Terracina (LT)



SERIE A

14 - 16 Giugno / Firenze - Girone A

30 giugno - 2 Luglio / Castellammare del Golfo - Girone B

14 – 16 Luglio / Viareggio (LU) - Girone A e B

21 - 23 Luglio / Catanzaro Lido – Girone B

28 – 30 Luglio / San Salvo (CH) – Girone A

3-6 Agosto / San Benedetto del Tronto (AP) - Supercoppa / Finali Scudetto