Beach Soccer. Serie Aon: Successo per Catania, Napoli, e Barletta sconfitta per l’ Ecosistem Cz

Esordio con successo per Catania, Napoli, Canalicchio Ct e Barletta Arrivano le prime soddisfazioni per le squadre del girone centro sud

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP), 01 LUGLIO – Spettacolo a non finire nella Beretta Beach Arena situata all’interno del Villaggio Arena Playa di Castellammare del Golfo lido dove le squadre del girone centro-sud hanno dato vita alle sfide palpitanti della 1^ tappa del campionato. Il pubblico numeroso accorso sugli spalti ha ammirato le evoluzioni dei beachers che hanno acceso questa prima giornata della tappa della Serie Aon. Tutte e quattro le gare hanno riservato colpi di scena a ripetizione, a conferma che questa disciplina distilla emozioni senza soluzione di continuità. Lo stadio sulla spiaggia di Castellammare del Golfo? Una vera e propria torcida stile Copacabana. Sarà quindi per questa atmosfera carioca che i protagonisti di questa giornata hanno inciso con giocate a dir poco acrobatiche.

Catania ha lanciato subito un ruggito importante battendo il Licata nel derby isolano. Hanno brillato tutte le stelle del firmamento etneo, Bruno Xavier, Palmacci (3 volte, due fendenti dalla distanza), Zurlo (da rapace d’area), Stankovic (gran rovesciata), Ott e Fred. Hanno partecipato alla festa del gol anche Chiavaro e Bassi De Masi (due centri).Anche gli etnei del Canalicchio son partiti bene superando per la seconda volta nella loro storia la quotata Terracina. I catanesi hanno rincorso i pontini fino a metà terza frazione quando Duarte e Urso hanno piazzato i colpi decisivi dell’aggancio e del sorpasso. Successo inaspettato anche per il Barletta con l’Ecosistem Catanzaro (il primo nella serie di scontri diretti) grazie a uno scatenato Colella autore di una tripletta bella e decisiva. I due centri di Perciamontani in puro stile beach non sono bastati ai giallorossi per evitare il ko. Il Napoli ha sofferto per metà gara con un combattivo Lamezia poi ha preso il largo con i graffi di Capobianco (doppietta), lo spagnolo Kuman e il portoghese Lucio Carmo.Domani altre quattro partite avvincenti, si parte alle 16.30 con Catania-Napoli, un match tra due squadre che saranno protagoniste fino alla fine della stagione.Venerdì 30 giugnoCanalicchio Ct-Terracina 4-3Ecosistem CZ-Barletta 2-5Napoli-Lamezia 6-1Atletico Licata-Catania 0-13Riposa: SiciliaClassifica: 3 punti Catania, Napoli, Barletta, Canalicchio Ct; 0 Terracina, Ecosistem Cz, Lamezia, Atletico LicataSabato 1 luglioCatania-Napoli* h: 16:30Lamezia-Sicilia h: 17:45Terracina-Ecosistem Cz* h: 19:00Barletta-Atletico Licata h: 21:00Riposa: Canalicchio CTDomenica 2 luglioNapoli-Barletta* h: 11:30Atletico Licata-Terracina h: 15:00Ecosistem Cz-Canalicchio Ct h: 17:45Sicilia-Catania* h: 19:00Riposa: Lamezia*diretta streaming su repubblica.it e corrieredellosport.it, sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itPer tutti gli approfondimenti consulta il sito ufficiale della manifestazione beachsoccer.lnd.itLicata:Villani, Mio, Famà, Nicoloso, Di Grazia, Martella, Casella, Iervolino, Cultraro, Messina, Contarino, Meo. All: CastorinaCatania: Spada, Paterniti, Palmacci, Chiavaro Ag., Fred, Bruno Xavier, Ott, Bassi De Masi, Palazzolo, Corosiniti, Stankovic, Zurlo. All: PanizzaArbitri: Sannino (Napoli) e Ditto (Reggio Calabria)Reti 8’pt Bruno Xavier (C), 11’pt Bassi De Masi (C), 2’st Palmacci (C), 3’st Fred (C), 8’st Chiavaro (C), 9’st Palmacci (C), 10’st Zurlo (C), 12’st Fred (C), 2’tt Palmacci (C), 5’tt Stankovic (C), 6’tt Ott (C), 11’tt Zurlo (C), 11’tt Bassi De Masi (C)Napoli: Merola, Guadagno, Fiore, Luongo, Scarparo, Mazzone, Kuman, Lucio Carmo, Capobianco, Batalha, Netti, Sannino.Lamezia: D’Augello, Miceli, Notaris, De Nisi, Arcuri, Morelli, Martinez, Muraca, Mercuri, Curcio, Gallo, Piazza. All: PellegrinoArbitri: Pancrazi (Ragusa) e Rossetti (Reggio Emilia)Reti: 8’pt Capobianco (N), 1’st Guadagno (N), 10’st Miceli (L), 4’tt Lucio Carmo (N), 7’tt Kuman (N), 12’tt Luongo (N), 12’tt Capobianco (N)Ammoniti: De Nisi (L), Kuman (N)Ecosistem Cz: Sesti, Staffa, Rayan, Mascaro, Morabito, Mc Douglas, Perciamontani, De Feo, Cassaro, Scalese, Di Marco. All: AloiBarletta: Dicandia, Diella, Colella, Zingrillo, Riondino, Miccoli, Curci, Capossele, Condorelli, Salvemini. All: DibenedettoArbitri: Sicurella (Agrigento) e Contrafatto (Catania)Reti: 4’pt Zingrillo (B), 11’pt Perciamontani (E); 5’st Colella (B), 9’st Perciamontani (E), 10’st Curci (B); 8’tt Colella (B), 9’tt Colella (B)Canalicchio Ct: Urso, Polastri, Trovato, Platania, Duarte, Soria, Condorelli, Calmon, Nicotra, Maci, Comello. All: GiuffridaTerracina: Campominosi, Bagnara, Olleia, Frainetti, Borelli, Eliott, Del Duca, Mucciarelli, Monti, Sacchetti, Carocci, Marzano. All: D’AmicoArbitri: Pavone di Forlì e Cardone di AgropoliReti: 6’pt Del Duca (T); 2’st Polastri (C), 4’st Borelli (T), 10’st Calmon (C), 11’st Frainetti (T); 5’tt Duarte (C), 6’tt Urso (C)Ammoniti: Polastri (C)