Beach Soccer. Serie Aon, Quartu Sant\'Elena: L\'Ecosistem Cz a punteggio pieno (Video)

QUARTU SANT'ELENA (CA) 10 GIUGNO - - padroni di casa dell'Alpitour Villasimius affrontano l’esperta formazione dell’Ecosistem Catanzaro per il bis davanti ai propri sostenitori. Il match è tiratissimo, tattico, equilibrato oltre ogni previsione. Ci vorrà infatti molta pazienza per vedere la prima palla finire in fondo al sacco. E’ il secondo tempo a decretare il vantaggio della squadra calabrese con Errigo in avvio, al quale risponderà nel finale Cappai con un perfetto diagonale.

Ci si gioca tutto nell’ultima frazione di tempo ed è ancora una volta il Catanzaro a passare avanti con un bel gol di Bassi De Masi al primissimo tiro nello specchio dei terzi 12’. Il Villasimius riparte a testa bassa e sfiora il pareggio in almeno prima di incassare il gol di Makelele che vale il 3-1 a favore dell’Ecosistem. I sardi non mollano e accorciano in mischia con Mancuso accendendo gli ultimi due minuti di gioco. La Beach Arena di Quartu Sant’Elena spinge i rossoblù che provano e riprovano ad agguantare il pari ma, alla fine, dovranno digerire il successo per 3-2 dei giallorossi calabresi.

ECOSISTEM CATANZARO - ALPITOUR VILLASIMIUS 3-2 (0-0; 1-1; 2-1)

Ecosistem Catanzaro: Piazza, Galeano, Staffa, Morabito, Makelele, Scalese, Bassi De Masi, Mascaro, Errigo, Matatia, Percia Montani, Bibichè. All: Aloi

Alpitour Villasimius: Bueno, Caboni, Mancosu, Manis, Vargiu, Ruggiu, Spanu, Amado, Angoioni, Cappai, Perra. All: Catta

Arbitri: lattanzio (Collegno), De Prisco (Nocera Inferiore), Cardone (Agropoli)

Reti: 2’ st Errigo (EC), 10’ st Cappai (V), 1’ tt Bassi De Masi (EC), 7’ tt Makelele (EC), 10’ tt Mancosu (V)a

