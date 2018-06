Beach Soccer. Serie Aon, Quartu Sant\'Elena: il commento della 2^ giornata

QUARTU SANT'ELENA (CA) 10 GIUGNO - La 15^ edizione dellaSerie AontargataFIGC – Lega Nazionale Dilettanticonferma laDomusbet Cataniatra le sicure protagoniste per la vittoria finale del titolo tricolore. Il lungo pomeriggio del“Fratelli Beretta Beach Stadium”sulla spiaggia del Poetto a Quartu Sant’Elena si è infatti aperto con la seconda, larga, vittoria della formazione etnea guidata da mister Costa; il match è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito del Beach Soccer della LND così come, nella stessa giornata, gli incontri tra E.Catanzaro – A. Villasimius e Napoli - Terracina. Questa volta a far le spese della forza catanese, è stato ilPalazzolodi Belluso superato con il punteggio di 11-1.

Sugli scudi il poker di Palmacci e le doppiette di Ott e Zurlo. Di Rutai l’unica marcatura del Palazzolo. Un avvio di stagione importante per i rossazzurri che, in due sole giornate, hanno messo a segno la bellezza di27 retia fronte delle 2 subite. Nella seconda giornata del girone B è anche arrivata la prima vittoria per l’altra squadra catanese dellaChancebet Canalicchio; la squadra di Giuffrida si è infatti imposta con il punteggio di 8-3 sull’Atletico Licata. Non è bastato lo scatenato Famà ad evitare una sconfitta costruita anche dall’ottimo Calmon che ha realizzato, nella circostanza, una pesante tripletta, oltre alle finezze diGiuseppe Mascara, giocatore passato dalla Serie A di calcio a 11 alla Serie Aon di Beach Soccer andato in gol ieri, all’esordio, con una prodezza di tacco. Atletico Licata quindi al secondo stop consecutivo in vista del prossimo confronto contro il Palazzolo nel quale dovrà tirar fuori il massimo.Lo spettacolo della prima tappa del Campionato, nella meravigliosa Sardegna, è andato avanti con la successiva sfida traSicilia BSeLamezia Termeconclusasi con il successo dei siciliani per 8-4 con eccellenti prove di Missale e Piu. La Sicilia ha riscattato così la prima sconfitta patita con il Terracina, nonostante l’ottima prova offerta, conquistando i primi 3 punti nel girone B. Il Lamezia Terme resta invece alla finestra avendo incassato un secondo stop dopo la pesante sconfitta contro i padroni di casa dell’Alpitour Villasimius, nella prima giornata. Proprio la squadra sarda, seguita con attenzione in tribuna vip anche dal Presidente del Comitato Regionale LND dei “Quattro Mori”Gianni Cadoni, è scesa sul rettangolo di sabbia nella fase centrale del pomeriggio al cospettodell’Ecosistem Catanzarodi Capitan Valerio Staffa. Ne è scaturito un match tiratissimo e ricco di emozioni fino al triplice fischio che ha sancito il secondo successo consecutivo della squadra calabrese per 3-2, nonostante una Beach Arena compatta nel sostegno alla squadra rossoblù, rappresentante dell’intera isola sarda.La giornata del Poetto è stata conclusa da un bellissimoNapoli BSvsTerracinache ha visto la squadra laziale prendere il largo nel terzo tempo grazie ad uno scatenato Lucas Duarte autore di tre reti nei primi tre minuti di tempo dopo aver segnato anche nel secondo tempo la rete del primo vantaggio. Per il numero 8 pontino una giornata importante con x centri complessivi. Il Napoli aveva tenuto testa alla blasonata squadra laziale per larghi tratti prima di crollare nel finale concludendo con una sconfitta per 6-1. Appuntamento a domani, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 9 del mattino con la sfida traChancebet CanalicchioeSicilia BS,per proseguire alle 10.15 conLamezia Terme–Domusbet Catania indiretta streaming su sito Beach Soccer LND e pagina Facebook ufficiale. La mattinata si concluderà con il match traPalazzoloedAtletico Licatadelle ore 11.30, anch’esso indiretta streaming. Primo incontro del pomeriggio alle 14.30, ancora indiretta streaming, conEcosistem Catanzaro – NapoliBS. A seguire ci sarà l’ultimo confronto di giornata e di tappa, conAlpitour Villasimius – Terracinaanticipata alle ore 17.

Il lungo pomeriggio della “Fratelli Beretta Beach Stadium” si conclude con la sfida tra Napoli e Terracina in diretta streaming sui canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, come la precedente gara. La squadra pontina, da sempre una delle big della Serie Aon, tenta di tenere il passo della Domusbet Catania bissando il successo della prima uscita. Da parte sua, la formazione partenopea, ha messo in campo una prova gagliarda e ordinata che le ha permesso di tenere testa alla blasonata Terracina. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 1-1 con vantaggio azzurro di Savarese e risposta di Andersen. Secondo tempo in linea con il primo con poche occasioni e molto equilibrio, interrotto nel punteggio grazie al calcio di punizione trasformato da Duarte nel vantaggio per 2-1 a favore dei laziali al 4’. Il 3-1 pontino al 9’ è un capolavoro di Borelli che rovescia da posizione defilata, supera il portiere ma la palla rischia di ballare sulla “linea” di porta fin quando non si avventa Frainetti per ribadire in rete. Finisce così anche il secondo round dell’incontro e ci si avvia dunque alla terza ripresa con il Terracina in vantaggio di due lunghezze. Negli ultimi 12’, ad inizio di tempo, si scatena Lucas Duarte che porta il Terracina sul 6-1 in tre minuti avviando le pratiche per quello che sarà, al triplice fischio, il secondo successo consecutivo.



NAPOLI – TERRACINA 1-6 (1-1; 0-2; 0-3)

Napoli BS: Merola, Simonelli, Suarez, Guadagno, Capobianco, Moxedano, Fiore, Venditto, Torres, Barral, Stefanini, Savarese, Loffredo. All: Sannino

Terracina: Monti, Bagnara, Olleja, Duarte, Sacchetti, Alla, Borelli, Eliott, Marzano, Anderson (Wesley), Frainetti, Mucciarelli, Sacchetti, Venerelli. All: D’Amico

Arbitri: Matticoli (Isernia), Innaurato (Lanciano), Di Mauro (Sesto San Giovanni)

Reti: 2’ pt Savarese (N), 7’ pt Wesley (T), 4’ st Duarte (T), 9’ st Frainetti (T), 1’ tt Duarte (T), 2’ tt Duarte (T), 3’ tt Duarte (T)



Primi tre punti per Sicilia, ancora ko Lamezia Terme



Il terzo match di giornata mette di fronte altre due squadre a caccia dei primi punti del 2018. La Sicilia, pur avendo disputato un buonissima gara, è reduce dalla sconfitta contro il Terracina, mentre per il Lamezia Terme lo stop alla prima uscita è giunto per mano degli isolani sardi del Villasimius. Match molto equilibrato e giocato sul filo dell’errore di una o dell’altra formazione. Nei primi 12’ arriveranno comunque tre marcature, due per la Sicilia con Ilardo e Piu, su calcio di rigore, ed una per il Lamezia con Villella. Alla ripresa delle “ostilità” botta e risposta nel giro di un minuto con Muraca che pareggia i conti per i calabresi. Reazione immediata e 3-2 di Piu, per il nuovo vantaggio siciliano. Il numero 20 della Sicilia BS si ripete due minuti dopo e firma la personale tripletta che vale il parziale 4-2 accorciato immediatamente da capitan Muraca per il Lamezia. Gara viva, piacevole ed apertissima. Il Lamezia si proietta alla ricerca del pareggio ma incassa la 5^ rete ad opera di Ilardo, vedendosi costretto ad inseguire ancora di due lunghezze. Missione aggancio rimandata dunque per D’Augello e compagni al terzo ed ultimo tempo. Negli ultimi 12’ invece le cose si complicano per i calabresi specialmente a fronte della bella punizione battuta da Missale, valsa il provvisorio 6-3 a favore del Sicilia. Gli isolani controllano bene cercando di evitare il ritorno del Licata limitandone gli affondi più pericolosi, comprese le sortite del sempre temibile Muraca. Ad accorciare sarà invece Mercuri a 3 minuti dal termine ma le speranze di rimonta verranno fiaccate ancora una volta da Missale e successivamente da Molica, i quali porteranno a 8 le reti della Sicilia. Una boccata d’ossigeno importante in vista del prossimo, difficile, impegno contro la Chancebet Canalicchio.



SICILIA BS – LAMEZIA TERME BS 8-4 (2-1; 3-2; 3-1)

Sicilia BS: Lira, Strano G., Missale, Giordano, Mirabito, Ilardo, Bozzanca, Strano A., Garoffalo, Borzi, Mollica, Pereira. All: Silvestre

Lamezia Terme BS: D’Augello, De Nisi, Villella, Morelli, Muraca, Mercuri, Gatto, Mantuano, Gallo, Panzarella, Torchia, Sacco. All: Pellegrino

Arbitri: Bottalico (Bari), Susanna (Roma 2), Innaurato (Lanciano)

Reti: 4’ st Ilardo (S), 7’ pt Piu, rig. (S), 10’ pt Villella (L), 2’ st Muraca (L), 2’ st Piu (S), 4’ st Piu (S), 5’ st Muraca (L), 6’ st Ilardo (S), 4’ tt Missale (S), 8’tt Mercuri (L), 9’ tt Missale (S), 11’ tt Molica (S)



Ancora una vittoria per l'Ecosistem Cz



I padroni di casa dell'Alpitour Villasimius affrontano l’esperta formazione dell’Ecosistem Catanzaro per il bis davanti ai propri sostenitori. Il match è tiratissimo, tattico, equilibrato oltre ogni previsione. Ci vorrà infatti molta pazienza per vedere la prima palla finire in fondo al sacco. E’ il secondo tempo a decretare il vantaggio della squadra calabrese con Errigo in avvio, al quale risponderà nel finale Cappai con un perfetto diagonale. Ci si gioca tutto nell’ultima frazione di tempo ed è ancora una volta il Catanzaro a passare avanti con un bel gol di Bassi De Masi al primissimo tiro nello specchio dei terzi 12’. Il Villasimius riparte a testa bassa e sfiora il pareggio in almeno prima di incassare il gol di Makelele che vale il 3-1 a favore dell’Ecosistem. I sardi non mollano e accorciano in mischia con Mancuso accendendo gli ultimi due minuti di gioco. La Beach Arena di Quartu Sant’Elena spinge i rossoblù che provano e riprovano ad agguantare il pari ma, alla fine, dovranno digerire il successo per 3-2 dei giallorossi calabresi.



ECOSISTEM CATANZARO - ALPITOUR VILLASIMIUS 3-2 (0-0; 1-1; 2-1)

Ecosistem Catanzaro: Piazza, Galeano, Staffa, Morabito, Makelele, Scalese, Bassi De Masi, Mascaro, Errigo, Matatia, Percia Montani, Bibichè. All: Aloi

Alpitour Villasimius: Bueno, Caboni, Mancosu, Manis, Vargiu, Ruggiu, Spanu, Amado, Angoioni, Cappai, Perra. All: Catta

Arbitri: lattanzio (Collegno), De Prisco (Nocera Inferiore), Cardone (Agropoli)

Reti: 2’ st Errigo (EC), 10’ st Cappai (V), 1’ tt Bassi De Masi (EC), 7’ tt Makelele (EC), 10’ tt Mancosu (V)a

Il commento della 2^ giornata

