Beach Soccer: Serie Aon: Si abbassa il sipario sul girone centro sud (Foto)

Beach Soccer: Serie Aon: Si abbassa il sipario sul girone centro sud. L’ultima giornata della tappa di Catanzaro ha delineato la griglia delle qualificate alle Final Eight: Catania, Napoli, Canalicchio Ct e Terracina

CATANZARO, 24 LUGLIO - La tappa di Catanzaro ne quartiere Lido, l'ultima e decisiva del girone B della Serie Aon, è stata l'espressione più fedele del beach soccer.

La “Beretta” Beach Arena allestita all’interno dell’esotico Lido Santa Fé si è trasformata nel teatro ideale per tre giorni infiammati da dodici sfide entusiasmanti. Una tappa che ha appassionato un pubblico numeroso, ripagato dalle giocate dei migliori beachers che calcano la sabbia del campionato italiano così come da risultati sempre incerti. Risultati in grado di stabilire le gerarchie del raggruppamento centro sud e di confermare quelle certezze acquisite strada facendo. Una tappa che ha consacrato le formazioni che hanno saputo rendere la coesione del gruppo la loro arma migliore e che ha ovviamente sancito l'accesso alle Finali Scudetto (in programma a San Benedetto del Tronto dal 3 al 6 agosto). Presenti in tappa il Consigliere Federale in quota LND Antonio Cosentino, il Presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi e il Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.Il Catania vincendo tutte e tre le gare di questa tappa chiude il girone al primo posto a punteggio pieno e per il 12^ anno di fila si qualifica alle Final Eight. Per la quarta volta consecutiva come prima del girone. Dal 2008 il Catania si piazza sempre tra le prime due nella fase regolare. A Catanzaro non ha lasciato scampo alla squadra di casa, ai cugini del Canalicchio e nella terza gara al Terracina, la classica del centro sud del beach soccer. La squadra di Panizza ha fatto suo il 28esimo scontro diretto con i pontini che ormai non vincono con gli etnei da sei partite. In questa prima parte di stagione tutto ha girato a mille in casa Catania, 24 punti, 79 gol fatti in otto gare, solo 16 subiti, miglior attacco e difesa del campionato. Zurlo capocannoniere della Serie Aon con 15 centri.Il Napoli è la sorpresa della stagione, al secondo anno nella Serie Aon riesce ad accedere per la prima volta alle Final Eight e lo fa da seconda forza del girone. La squadra di Andrea Sannino ha fatto il pieno di punti in questa tappa (due successi) e grazie agli scontri diretti vinti con Terracina e Canalicchio Ct si prende questa grande soddisfazione. Protagonista a Catanzaro Raffaele Moxedano andato in gol cinque volte in sole due partite, nove i centri per lui in Serie A.Esulta anche il Canalicchio capace di entrare tra le prime otto per il secondo anno consecutivo. Gli etnei hanno costruito il passaggio del turno nelle tappe precedenti e qui a Catanzaro hanno vinto quando dovevano farlo. Il Canalicchio mai era arrivato terzo alla fase a gironi. Fin qui, soprattutto nei due successi della tappa calabrese, sono stati protagonisti i brasiliani Duarte e Calmon oltre ad Urso, tutti e tre insieme hanno gonfiato la rete 30 volte. Calmon in particolare al suo primo anno in Italia ha già messo a segno 13 reti.Il Terracina con il minimo sforzo, almeno in questa ultima tappa, stacca il biglietto per per le Final Eight per la 14^ volta consecutiva. I pontini non ne hanno saltata una da quando è stata istituita la serie A. Nonostante la soddisfazione, per la prima volta dopo sette anni i tigrotti non si piazzano tra le prime due. Fondamentale l’apporto in zona gol del giovane Simone Borelli che ha centrato il bersaglio già undici volte.Il Lamezia ha giocato una grande tappa vincendo due partite, in particolare il derby con l’Ecosistem Catanzaro, e cedendo solo di misura al Canalicchio quando ormai non aveva stimoli. La squadra di Salvatore D’Augello se non avesse inciampato nelle prime tappe avrebbe potuto dire la sua anche per un posto alle Final Eight.L’Ecosistem Catanzaro ha onorato la tappa di casa, nulla ha potuto contro lo strapotere del Catania. Nella 2^ giornata ha perso un derby rocambolesco con il Lamezia e nell’ultima gara si è rifatto con la Sicilia grazie a una prestazione tutta cuore e grinta.Ed ora spazio ai verdetti del girone A che verranno emessi al termine della prossima tappa in programma a San Salvo (Ch) dal 28 al 30 luglio.Venerdì 21 luglioBarletta-Canalicchio Ct 4-8Sicilia-Napoli 5-6Lamezia-Atletico Licata 3-1Catania-Ecosistem Cz 11-2Riposa: TerracinaTerracina-Barletta 8-2Atletico Licata-Sicilia 5-6 dcr (4-4)Canalicchio Ct-Catania 4-8Ecosistem Cz-Lamezia 3-4Riposa: NapoliNapoli-Atletico Licata 8-0Lamezia-Canalicchio Ct 3-4Catania-Terracina 8-2Sicilia-Ecosistem Cz 5-7Riposa: Barletta: 24 punti Catania; 18 Napoli, Canalicchio Ct; 15 Terracina; 9 Lamezia, Ecosistem Cz; 7 Sicilia; 6 Barletta; 0 Atletico LicataPer rivedere le gare e gli highlights delle partite c’è la pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e il sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itLe clip più divertenti e le foto più suggestive sono pubblicate sull’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, possono seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itA Catanzaro Lido, in concomitanza con il maschile, si sono affrontate Canalicchio Ct, Napoli e Lamezia in gare secche. Le etnee hanno vinto il triangolare superando entrambe le avversarie, le partenopee di misura nella 1^ giornata ed il Lamezia nella seconda gara con un rotondo 6-0 grazie alla doppietta di Marem e i centri di Coco, Ficarotta, Risina e Finocchiaro. Canalicchio si è guadagnato il diritto di andarsi a giocare la finale il prossimo 6 agosto a San Benedetto del Tronto in concomitanza con le Final Eight del maschile. La sfidante della squadra etnea si conoscerà al termine della prossima tappa in programma a San Salvo dal 28 al 30 luglio. A giocarsi la finale saranno Lady Terracina, Olimpus Roma e Terracina BS.1° giornataGara 1 CANALICCHIO CT ‐ NAPOLI 1-0Riposa: LAMEZIAGara 2 NAPOLI-LAMEZIA 3-0Riposa: CANALICCHIO CTGara 3 LAMEZIA-CANALICCHIO CT 0-6Riposa: NAPOLI: 6 punti Canalicchio Ct; 3 Napoli; 0 Lamezia