Beach Soccer: Serie Aon: Viareggio in fuga

Nella seconda giornata della tappa di Firenze del girone centro-nord Viareggio solitario in testa. Un passo avanti anche per l’Happy Car Samb e la Lazio. Primo storico successo per la matricola NoName Nettuno

FIRENZE 15 GIUGNO – Fuochi d’artificio nella seconda giornata della prima tappa del girone A centro-nord della Serie Aon incendiata da colpi di scena a ripetizione che hanno esaltato la tanta gente accorsa sugli spalti del Beretta Beach Stadium di Firenze. In Piazza Santa Croce, all’ombra di una delle chiese più belle d’Italia, lo sport più popolare dell’estate ha fatto un’eccezione per celebrare la culla del Rinascimento.

La partita che ha chiuso la giornata è stata la più emozionante e palpitante, il Viareggio ha sempre condotto su un Brescia combattivo che non ha potuto nulla però con la verve del nazionale lusitano Leo autore di una tripletta. Per lui sono sette gol in due gare. Valenti ha sfoggiato una delle sue rovesciate. Il Brescia ha fatto una bella figura ma con il passare dei minuti la differenza dei valori è emersa. Scatto in avanti dei vincitori della Coppa Happy Car Sambenedettese che sono stati contrastati bene per un tempo dal Livorno. Alla lunga però sono emersi i valori e la Samb ha preso il largo con i gol dell’eroe di Coppa Lucas (doppietta), la colonna Eudin e i pilastri della squadra Perez e Palma. Quest’ultimo ha confermato la vena realizzativa già mostrata in coppa. La Lazio si è presa i primi tre punti in campionato grazie a una prova senza sbavature contro la Romagna. Belle trame e gol mai banali per i biancoazzurri che da metà secondo tempo hanno preso il largo grazie ai gol di Pasquali, Pampero, Simonelli, Savarese, Rui Mota e Alla. Una miscela perfetta tra stranieri e ragazzi cresciuti sulla spiagge del litorale pontino. La neopromossa Noname Nettuno ha ottenuto la sua prima storica vittoria in Serie A superando per 3-2 la Vastese. Decisiva la doppietta di Riccardo Trippa che ha confermato le buone impressioni già suscitate in Coppa. La squadra di Sabalino si è svegliata troppo tardi.Ospite in Vip Lounge il Presidente USSI Toscana Franco Morabito per testimoniare fattivamente il la collaborazione con il beach soccer FIGC-LND.L'appuntamento in tv con le emozioni della tappa di Firenze torna domani venerdì 16 giugno con le dirette di Romagna-Brescia alle 17.00 e il derby Livorno-Pisa alle 18.30 che saranno trasmesse in diretta streaming su repubblica.it e corrieredellosport.it, sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.itLa giornata ha vissuto un momento gustoso grazie alla “Ricetta del Campione”. Nella Vip Lounge del Beretta Beach Stadium, Diego Occhiuzzi, special guest ai fornelli. “Mi piace impegnarmi in iniziative nobili che possono aumentare la qualità della vita delle persone – ha dichiarato Occhiuzzi - Sono felice quindi di aver aderito a questo progetto per incentivare soprattutto i giovani a condurre una vita sana nel rispetto del proprio corpo e quindi della propria anima”. Dalla sciabola ai fornelli. Lo schermidore pluridecorato Diego Occhiuzzi, presidente dell’associazione Milleculure che riunisce olimpionici e non, è stato il protagonista de “La ricetta del campione”, attrazione extracalcistica della 14esima edizione del campionato Lnd di serie A di Beach Soccer ieri a Firenze. Assistito dallo chef Antonio Petrucci, fondatore del Laboratorio Internazionale di Enogastronomia Italiana, la scuola di cucina dell’Associazione Cuochi Fiorentini, Occhiuzzi si è cimentato nella preparazione di una quinoa ai peperoni e piselli con tartare di chianina, fragole, menta e pecorino romano. “La ricetta del campione”, format ideato e curato dalla T-Event di Paola Carnevale, prevede che, all’interno dell’area Vip Village di ogni tappa, una personalità dello sport, dell’arte, della cultura o del mondo dello spettacolo, cucini un piatto tipico del territorio che esalti il gusto e la sana alimentazione. Lo spettacolo del cooking show punta a far comprendere che si può mangiar sano senza rinunciare al gusto. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Excellence Food Connection, realtà che promuove l’enorme patrimonio enogastronomico italiano e gli chef professionisti di Gas-Gastronomy Arts School. La prossima tappa del Beach Soccer e de “La ricetta del campione” è in programma all’inizio di luglio a Castellamare del Golfo (Tp). Le aziende che sostengono e partecipano attivamente al progetto “La ricetta del campione” sono: “Cantina Sant'Andrea, I Peccati di Giove, Regione Siciliana (partner ufficiale Area del progetto nell’area Vip Village), Consorzio salsiccia di Monte San Biagio, Agricoltura e Benessere, Excellence Food Connection, Coldiretti Calabria, Campagna Amica, Gastronomy Arts, Il Vana, Torpedino, Milleculure, Carind, Pescheria Campagnoli, Bistrot Feronia, Farabella, Casabianca Casearia, Sofisport, Farabella, Beretta.Animazione e musica hanno colorato la giornata, come sempre succede nel beach soccer. Grazie all’iniziativa della radio ufficiale del circuito Radio Kiss Kiss i più fortunati e veloci ad arrivare alla Beach Arena di Piazza Santa Croce a Firenze scandendo a gran voce il claim “Radio Kiss Kiss Beach Soccer 2017” hanno ricevuto in regalo il pallone ufficiale del campionato, l’unico ed originale “Seamus”, quello nuovo fiammante prodotto dal partner tecnico ufficiale Macron.RISULTATI1^GIORNATAMercoledì 14 GiugnoLivorno-Viareggio 2-5Brescia-Noname Nettuno 9-7Lazio-Happy Car Sambenedettese 5-6 dcr (3-3)Pisa-Romagna 4-3Riposa: Vastese

2^ GIORNATA

Giovedì 15 Giugno

Noname Nettuno-Vastese 3-2

Happy Car Sambenedettese-Livorno 6-2

Romagna-Lazio 1-6

Viareggio-Brescia 6-2

Riposa: Pisa

Classifica: 6 punti Viareggio; 4 Happy Car Samb; 3 Brescia, Pisa, Lazio, No Name Nettuno; 0 Livorno, Romagna

PROGRAMMA

3^ GIORNATA

Venerdì 16 Giugno

Happy Car Sambenedettese-Vastese h: 14:00

Viareggio-Noname Nettuno h: 15:30

Romagna-Brescia* h: 17:00

Pisa-Livorno* h: 18:30

Riposa: Lazio

*diretta streaming su repubblica.it e corrieredellosport.it, sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it



LE GARE

VIAREGGIO-BRESCIA 6-2 (2-2; 2-0; 2-0)

VIAREGGIO: Carpita, Pacini, Genovali, Marinai St., Marinai Si., Remedi, Della Casa, Gemignani, Valenti, Torres, D’Onofrio, Leo. All: Santini

BRESCIA: Locatelli, Alberti, Arici, Morciano, Wuest, Soncini, Bruno, Pensa, Steinemann, Meier. All: Valli

Arbitri: Matticoli (Isernia) e Marton (Mestre)

Reti: 2’pt Leo (V), 3’pt Steinemann (B), 11’pt Valenti (V), 12’pt Bruno (B); 3’st Marinai Si. (V), 5’st Leo (V); 1’tt Torres (V), 8’tt Leo (V)

Ammoniti: Wuest (B)



ROMAGNA-LAZIO 1-6 (0-0; 0-3; 1-3)

ROMAGNA: Turchi, Loprieno, Sciglitano, Giagnorio V., Toffolo, Trinchera, Papa, Strocchi, Carcinelli, Pagani, Iurescia, Giagnorio M. All: Turchi

LAZIO: Michella, Alla, Rui Mota, Pampero, Simonelli, Pasquali, Maradona Jr, Bernardo, Savarese, Flore, Stefanini, Fontana. All: Pasquali

Arbitri: Picchio (Macerata) e Lattanzio (Collegno)

Reti: 6’st Pasquali (L), 9’st Pampero (L), 9’st Simonelli (L); 4’tt Sciglitano (R), 5’tt Savarese (L), 5’tt Rui Mota (L), 9’tt Alla (L)



HAPPY CAR SAMB-LIVORNO 6-2 (0-1; 4-1; 2-0)

HAPPY CAR SAMB: Del Mestre, Pastore, Eudin, Ietri, Lucas, Palma, Perez, Addarii, Chiodi. All: Di Lorenzo

LIVORNO: Mendez, Sanfilippo, Fappani, Fiorentino, Ezequiel, Amorese, Pachetti, Galligani, Saviozzi, Costa, Montecalvo. All: Lami

Arbitri: Pizzol (San Donà Piave) e Spezzati (Padova)

Reti: 2’pt Sanfilippo (L); 2’st Lucas (S); 2’st Eudin (S), 3’st Pastore (S), 4’st Perez (S), 11’st Ezequiel (L); 4’tt Palma (S), 11’tt Lucas (S)



NONAME NETTUNO-VASTESE 3-2 (1-1; 1-0; 1-1)

NONAME NETTUNO: Scarsella, Ottolini, Mastrella, Cirilli, Porcari F., Trippa, Cancelli, Ledhili, Giordani A., Giordani M., Poltronetti, Porcari G. All: Tirocchi

VASTESE: Cianci, Turdò, Ciccotosto, Luongo, Vino, Muratore, Ciappa, Marinelli, Maccione, Muratore, Iarocci, Notarangelo, Do Foglio. All: Sabalino

Arbitro: Dimauro (Sesto San Giovanni) e Cecchin (Bassano del Grappa)

Reti: 1’pt Ledhili (N), 7’pt Di Foglio (V); 6’st Trippa (N); 9’tt Trippa, 11’tt Maccione (V)

Espulso: Ciappa (V)



I GIRONI 2017

Girone A Girone B

Brescia Atletico Licata

Lazio Barletta

Livorno Canalicchio Ct

Noname Nettuno Catania

Pisa Ecosistem Catanzaro

Romagna Lamezia

Happy Car Sambenedettese Napoli

Vastese Sicilia

Viareggio Terracina



IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2017

Sette eventi in location di sicuro successo. La formula vincente della Serie AON

COPPA ITALIA

8- 11 Giugno / Terracina (LT)

SERIE A

14 - 16 Giugno / Firenze - Girone A

30 giugno - 2 Luglio / Castellammare del Golfo - Girone B

14 – 16 Luglio / Viareggio (LU) - Girone A e B

21 - 23 Luglio / Catanzaro Lido – Girone B

28 – 30 Luglio / San Salvo (CH) – Girone A

3-6 Agosto / San Benedetto del Tronto (AP) - Supercoppa / Finali Scudetto





COME SEGUIRE IL CAMPIONATO

Anno nuovo visibilità nuova per il beach soccer che per la prima volta nella sua storia sbarca su repubblica.it e corrieredellosport.it. 32 partite della Serie A, i Quarti, le semifinali e la finale della Coppa Italia saranno tramesse in diretta sui due portali web d’informazione che insieme contano più di 4.500.000 utenti unici al giorno!



I mezzi di comunicazione del Torneo punteranno sull’interazione, la condivisione e la partecipazione. Il web e i social network offriranno ai partecipanti e a tutti gli appassionati la possibilità di usufruire, in tempo reale e senza alcun vincolo, dei contenuti che più interessano. Chi seguirà il torneo potrà connettersi, informarsi e socializzare in modo semplice ed efficace.



Anno dopo anno il Beach Soccer si conferma sport mediatico per eccellenza. I new media in particolare stanno letteralmente trascinando una disciplina seguita soprattutto dalla Millenial Generation.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) saranno trasmesse in diretta streaming 39 partite della Serie A. Per la Coppa Italia saranno trasmesse in diretta streaming i Quarti, le Semifinali e la Finale. Gli appassionati potranno commentare in diretta le gare, rivederle in modalità on demand compresi gli highlights. Sempre sulla pagina Facebook saranno aperti dei contest per coinvolgere gli appassionati che potranno inviare direttamente alla pagina foto e video da condividere con gli altri. Un’iniziativa che amplierà il pubblico del beach soccer, basti pensare che la pagina Facebook della LND ha abbattuto il muro dei 360.000 like e che tutte le dirette streaming ed i post riguardanti la scorsa stagione hanno raggiunto 6.834.000 persone con 85.911 interazioni (commenti + condivisioni + reazioni).



Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #CoppaItaliaBeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale sarà disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le partite televisive.



Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da nove stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantirà collegamenti dalle località che ospiteranno le tappe e inonderà la radio con centinaia di spot durante tutta la stagione. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno quasi venti mezze pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) contribuirà a diffondere il beach soccer sui media autorevoli con il contributo di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo.



I PARTNER COMMERCIALI DEL BEACH SOCCER LND

Cresce la visibilità delle squadre e di tutto il circuito, si ampliano i piani di attività e le strategie per valorizzare al massimo le partnership commerciali. Nel solco di questa implementazione s’innesta la scelta di affidarsi al primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, si tratta di AON, Main Partner e Title Sponsor di tutte le competizioni del beach soccer LND. Altra grande novità di questa stagione è l’acquisizione dei Naming Rights di tutte le arene da parte di salumi Beretta, un partner pronto ad offrire prodotti che uniscono qualità e tradizione per gli sportivi e il pubblico presente in tappa. Avveniristiche le soluzioni trovate per i palloni da gara, Macron ha progettato dei prodotti professionali specifici per la disciplina sportiva più praticata d’estate. Il Beach Soccer come la Lega Nazionale Dilettanti vestirà HS Football. L’azienda italiana specializzata in abbigliamento per il calcio da quest’anno è partner tecnico di tutto l’universo LND.



Solido e sinonimo di garanzia l’accordo con il gruppo Italtelo, storico fornitore della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge la funzione di allestitore ufficiale della Beach Arena e della VIP Lounge. Quest’ultima è gestita dall’azienda T-Event che cura l’ospitalità con grande attenzione per le degustazioni enogastronomiche con prodotti di eccellenza legati ai territori che ospitano le tappe in tutta Italia grazie ai prodotti forniti da Excellence, una Food Connection Company capace di esaltare il patrimonio enogastronomico italiano. In questo contesto s’inserisce l’iniziativa che T-Event svilupperà per tutto il tour del beach soccer dal nome eloquente “La ricetta del campione”. In ogni tappa gli chef stellati prepareranno ricette ad hoc secondo i dettami della migliore cucina al servizio dello sport. Particolare attenzione per le pietanze senza glutine per sensibilizzare le persone riguardo la celiachia. Vitasnella è l’acqua ufficiale, nasce dalla fonte Vitas, contiene un importante mix di minerali disciolti che agiscono nell’organismo in modo sinergico nell’ottimizzazione della produzione di energia e per tamponare l'acidità del lattato prodotto dai muscoli durante l’attività fisica. Chi si reca alla beach Arena può divertirsi grazie all’accoglienza dello stand allestito da uno dei brand più amati dagli italiani, Mondo Convenienza. L’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo intrattiene il pubblico con la distribuzione di gadget dentro e fuori lo stadio.



I più fortunati possono tornare a casa con un omaggio di pregio fornito da Talarico, un brand esclusivo conosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, un’eccellenza sartoriale italiana sinonimo di esclusività. Il circuito ufficiale del beach soccer italiano è sempre in prima linea nell'ambito della sostenibilità utilizzando questo sport come veicolo privilegiato per la diffusione di una consapevolezza ambientale che pone sempre più l'attenzione ad un equo sfruttamento delle risorse. In questo contesto s’inserisce la partnership con Emotion che ad ogni tappa fornisce autoveicoli elettrici grazie alla tecnologia di Unicoenergia per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei protagonisti del campionato di beach soccer.