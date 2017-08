Beach Soccer - Supercoppa Aon: L\'Happy Car Sambenedettese conquista il trofeo (Foto)

Supercoppa Aon: L’Happy Car Sambenedettese conquista il trofeo

Davanti ai propri tifosi i rossoblu si prendono il sesto trofeo negli ultimi cinque anni, il secondo del 2017 dopo la Coppa Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 3 AGOSTO – L’Happy Car Sambenedettese supera all’extra time il Viareggio per 6-5 e conquista la Supercoppa Aon 2017 nel rettangolo di sabbia della “Beretta” Beach Arena adagiata sulla Riviera delle Palme. Il verdetto è arrivato al termine di un confronto carico di emozioni che hanno esaltato gli oltre mille tifosi accorsi nell’Arena colorata interamente di rossoblu. Un gol di Lucas a pochi secondi dalla conclusione dell’extra time ha regalato alla Samb il secondo trofeo del 2017 dopo la Coppa Italia vinta sempre in rimonta ancora una volta con il Viareggio.

Questo è il sesto trofeo conquistato dai marchigiani negli ultimi cinque anni. La gara è stata l’esaltazione del beach soccer nella sua essenza, quello della Figc-Lega Nazionale Dilettanti, giocate dei singoli campioni, trame veloci, fatica allo stato puro, agonismo d’alto livello e colpi di scena a profusione. Come in Coppa Italia anche in Supercoppa il brasiliano Lucas ha fatto la voce grossa, dopo i quattro centri nella finale della coccarda tricolore ne ha piazzati altri tre nei momenti cruciali del match di Supercoppa. La Samb è scappata avanti di due lunghezze nel primo tempo, il Viareggio ha recuperato mettendo la freccia fino agli albori dell’ultima frazione quando il folletto brasiliano e il capitano di mille battaglie Bruno Novo hanno ribaltato le sorti della finale acciuffando il pari a pochi secondi dal fischio finale. Le prime due reti della gara portano il nome di altri due protagonisti della splendida stagione rossoblu: Eudin e Palma, il laterale dai polmoni d’acciaio e il giocatore universale che a beach soccer tutte le squadre vorrebbero avere. Viareggio orfano di Ramacciotti e Gori ha giocato una gara importante sospinta da capitan Marinai (doppietta), Valenti, il folletto Leo e il colosso Ozu. La squadra di Stefano Santini è stata punita solo dagli episodi, da istanti sfortunati, l’epilogo quasi inevitabile quando sulla sabbia si affrontano due squadre d’alto livello.L’Happy Car Samb ha ricevuto il trofeo dalle mani del primo cittadino di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti e dal componente del Dipartimento BS LND e membro FIFA Ferdinando Arcopinto.Ed ora spazio alle Final Eight della #SerieABeachSoccer con quattro gare senza più appello, dentro o fuori, non ci sono altre soluzioni per gli otto migliori club di questa stagione. Si affrontano le prime quattro formazioni classificatesi nel girone centro-nord e nel centro-sud, Pisa-Canalicchio Ct, Viareggio-Terracina, Catania-Livorno e Napoli-Happy Car Sambenedettese. Dalle 14.15 grande spettacolo sul rettangolo di sabbia della “Beretta” Beach Arena della Riviera delle Palme.Ma le emozioni non finiscono qui. Domenica 6 alle 16.30, prima della finale maschile, andrà in scena la finale scudetto del campionato femminile giunto alla 7^ edizione. Di fronte Canalicchio Ct e Lady Terracina che hanno vinto i rispettivi gironi. Un outsider contro le due volte campionesse d’Italia pontine, una sfida da non perdere.VIAREGGIO-HAPPY CAR SAMBENEDETTESE 5-6 (1-2; 3-0; 1-3; 0-1)Viareggio: Carpita, Pacini, Cinquini, marinai, Remedi, Ozu, Barsotti, Gemignani, Valenti, Torres, D’Onofrio, Leo Martins. All. SantiniSamb: Pastore, Di Marco, Eudin, Ietri, Lucas, Palma, bruno Novo, Addarii, Del Mestre, Chiodi. All. Di LorenzoReti: 2’pt Eudin (S), 3’pt Palma (S), 11’pt Leo Martins (V); 1’st Marinai (V), 4’st Marinai (V), 8’st Ozu (V); 1’tt Lucas (S), 5’tt Valenti (V), 12’tt Lucas (S), 12’tt B.Novo (S); 2’et Lucas (S)Arbitri: Sicurella di Agrigento, Sannino di Napoli e Balacco di MolfettaCrono: Ditto di Reggio CalabriaAmmoniti: Torres (V), Pastore (S), Leo Martins (V), Palma (S), Remedi (V), Marinai (V)Albo d'oro Supercoppa di Lega - 2004: Catanzaro; 2005: Cavalieri del Mare; 2006: Catania; 2007: Catania; 2008: Cavalieri del Mare; 2009: Catania; 2010 Milano; 2011 Terracina; 2012 Terracina; 2013 Terracina; 2014 Happy Car Sambenedettese; 2015 Happy Car Sambenedettese; 2016 Catania; 2017 Happy Car SambenedetteseGrande copertura mediatica per il gran finale di stagione. Otre la Supercoppa, anche i Quarti di Finale, le Semifinali e la Finale, sia maschile che femminile, saranno trasmesse in diretta streaming su cinque piattaforme web che insieme superano abbondantemente i 6 milioni di utenti unici al giorno: repubblica.it, corrieredellosport.it, tuttosport.com, pagina Facebook ufficiale LND (Facebook.com/LegaDilettanti) e sito web ufficiale della competizione beachsoccer.lnd.it. La Supercoppa e la Finale saranno trasmesse anche in differita su Italia 2 (canale 35 del digitale terrestre). Più di otto ore di diretta, uno sforzo compiuto dalla Lega Nazionale Dilettanti per promuovere il beach soccer in tutta Italia e non solo, con uno sguardo privilegiato ai giovani.PROGRAMMAGiovedì 3 agosto1^ Giornata – Serie BGirone A: Unione Bragno-Rimini 6-4Girone B: Bari-Time City Ostia 7-6 dcrFinale Supercoppa: Viareggio- Happy Car Sambenedettese** 5-6 detVenerdì 4 agosto2^ Giornata – Serie Bh: 10.30 Girone B: Time City Ostia-Sport Club Palazzoloh: 11.45 Girone A: Genova-Unione BragnoQuarti di Finale Serie A *h: 14.15 (gara 1) Pisa-Canalicchio Cth: 15.30 (gara 3) Viareggio-Terracinah: 16.45 (gara 4) Catania-Livornoh: 18.00 (gara 2) Napoli-Happy Car Sambenedettese

Sabato 5 agosto

3^ Giornata – Serie B

h: 10.30 Girone A: Rimini-Genova

h: 11.45 Girone B: Sport Club Palazzolo-Bari

Semifinali 5/8 posto Serie A

h: 14.15 perdente gara 1 – perdente gara 4 (gara 5)

h: 15.30 perdente gara 2 – perdente gara 3 (gara 6)

Semifinali 1/4 posto Serie A *

h: 16.45 vincente gara 1 – vincente gara 4 (gara 8)

h: 18.00 vincente gara 2 – vincente gara 3 (gara 7)

Domenica 6 agosto

Finali 3/8 posto Serie A

Finale 7/8 posto - h: 10.30 perdente gara 5 – perdente gara 6

Finale 5/6 posto – h: 11.45 vincente gara 5 – vincente gara 6

Finale 3/4 posto – h: 15.00 perdente gara 7 – perdente gara 8

Finale Scudetto femminile

h: 16.30 Lady Terracina-Canalicchio Ct *

Finale Scudetto **

h: 18.00 vincente gara 7 – vincente gara 8

Per maggiori info, risultati e classifiche complete vai su beachsoccer.lnd.it

*In diretta streaming su repubblica.it, corrieredellosport.it, tuttosport.com, pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sito web ufficiale della competizione beachsoccer.lnd.it.



**In diretta streaming e anche in differita su Italia 2 (canale 35 del digitale terrestre).



SERATA DI GALA: “I CAMPIONI DEL CUORE”

Fine settimana all’insegna della solidarietà, dello sport e della corretta alimentazione, sia tradizionale che gluten free, ai Bagni Andrea di San Benedetto del Tronto per la serata di gala con i “Campioni di Cuore!”, evento clou legato all’ultima tappa della 14esima edizione del campionato di serie AON di Beach Soccer della Lnd, realizzato da T-Event in collaborazione con Excellence, FondItalia e Regione Siciliana.



Il via venerdì 4 (ore 20.30) con i campioni dell’associazione sportiva “Milleculure”. Patrizia Oliva salirà sul ring, per l’occasione trasformato in cucina, per un match di box-show cooking con gli chef Alessandro Bargelletti e Marcello Ferrarini.



Insieme a lui Immacolata Cerasuolo e Diego Occhiuzzi, protagonisti della 1° edizione del format “La ricetta del Campione”, che avrà come special guest, nella giornata di sabato, il ct della nazionale italiana di beach soccer Massimo Agostini.

Durante la serata di venerdì, i cui proventi saranno devoluti alle attività di “Milleculure”, sono previsti anche riconoscimenti per squadre e atleti del beach soccer.