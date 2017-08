Beat Festival, domani sera il gran finale con i Franz Ferdinand

EMPOLI, 31 AGOSTO 2017 - Da Glasgow a Empoli, Beat al gran finale con i Franz Ferdinand. In migliaia attesi al concerto di chiusura del festival del parco di Serravalle. Bus navetta gratuito dalla stazione. In funzione food truck e birrifici, mercatino e Jump Rock Arena.

Empoli e il parco di Serravalle sono pronti per accogliere l'ultima, grande, sensazionale serata della terza edizione del Beat Festival. Domani, 1 settembre, sul palco del Main Stage arrivano i Franz Ferdinand per chiudere in bellezza un'edizione che ha regalato tantissime soddisfazioni, con oltre 70.000 presenze in 3 giorni. Sono già migliaia i biglietti venduti per il concerto della band scozzese che torna in Italia dopo 3 anni di assenza.

Fans e appassionati sono in arrivo non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero per assistere a uno dei concerti più attesi di questa estate. L'inizio dell'esibizione è previsto per le ore 22, l’apertura dei cancelli del main stage invece avverrà alle 19.30. Ma il concerto dei Franz Ferdinand non sarà certo l'unico motivo per passare la serata al parco di Serravalle. Il Festival sarà regolarmente in funzione con le sue varie aree ad ingresso gratuito anche se alcune di queste saranno ridotte. Dalle 17 alle 2 saranno aperti una decina tra birrifici e food truck che saranno sistemati intorno al palco di Orme Radio. Ma sarà attiva anche l'area del mercatino che accompagnerà i visitatori verso la Jump Rock Arena. Anche il palco dedicato alle band emergenti sarà regolarmente in funzione dal pomeriggio fino a tarda sera con Dj Set che animeranno le battute finali dell'evento. Grande musica, cibo e divertimento, in pieno stile Beat. Il Beat Festival gode del patrocinio e del contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli.

Quella di Empoli sarà una delle uniche due date italiane della band di Glasgow questa estate.

I Franz Ferdinand si formano nel 2002, affermandosi con il loro omonimo album di debutto, che conquista direttamente la posizione numero 3 della classifica inglese, vincendo nel 2004 un Mercury Prize e aggiudicandosi il titolo di ‘Album dell’anno’ di NME. Il loro secondo album, multi-platino, uscito nel 2005 intitolato “You Could Have It So Much Better" raggiunge le prime posizioni della UK chart e entra nella top 10 della Billboard 200 in America. Il terzo e acclamato album “Tonight”, vede la band impegnarsi in un tour mondiale di due anni, raggiungere la posizione n.2 nella classifica album e ancora una volta rientrano nella top 10 Billboard 200. Nel 2013 i Franz Ferdinand pubblicano un altro successo “Right Thoughts, Right Words, Right Action” che conquista i primi posti in tutta Europa. Vincitori di 2 Brit Awards, nominati 5 volte ai Grammy, contano più di 7 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

BUS NAVETTA- Per l’occasione, visto il grande afflusso previsto per il concerto, anche con l’arrivo di tanti appassionati via treno, è stato organizzato un servizio di bus navetta gratuito, che farà la spola da Piazza della stazione, di fronte allo scalo ferroviario, fino a via di Serravalle, zona ingresso festival. La navetta sarà in funzione dalle 18 alle 21.30 e dalle 23.30 fino alle 1. L’ultimo treno per raggiungere Firenze Santa Maria Novella da Empoli partirà alle 2.05. Per andare verso Pisa l’ultimo treno partirà da Empoli alle 1.15. Il servizio può essere utile per chi ha intenzione di parcheggiare vicino al centro cittadino per poi raggiungere con la navetta il parco di Serravalle.