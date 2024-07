Beides Restaurant: l'alta cucina del Collina Luxury Relais

Il "Beides Restaurant" ha presentato i nuovi menù degustazione della sua carta.

Il ristorante si trova all'interno del prestigioso Collina Luxury Relais, l'hotel situato a poche decine di chilometri da Bergamo e a poco più di un’ora da Milano, vicino al lago d’Iseo e agli impianti sciistici di Colere e del Monte Pora.

Tre sono i nuovi menù degustazione proposti tutte le sere, da lunedì a domenica e il week-end anche a pranzo: Intenso, Essential e Green;

Intenso ha 7 portate, combinazione intrigante di sapori locali e internazionali;

Essential, di 5 portate, presenta piatti genuini e raffinati, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità;

Green propone 5 portate per chi ama i sapori freschi e genuini, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla cucina vegetariana.

Tra le nuove specialità la Ricciola marinata, gli Scampi dal sapore orientale, il Piccione, i Cappelletti al Baccalà.

Un’offerta culinaria molto varia, perfetta e pensata per soddisfare i gusti di una clientela internazionale in un ambiente intimo e accogliente di 13 tavoli tra cui spiccano il Chesnut Table, realizzato in maestoso castagno per ospitare fino a 8 persone e lo Chef Table fronte cucina, perfetto per 10 persone.

La cucina e la pasticceria a vista permettono di osservare l’arte e la passione degli chef nel preparare i piatti, creando un’esperienza coinvolgente e interattiva.

il termine “Beides”, dal tedesco “entrambi”, ben rappresenta gli chef Caterina Vosti e Dario Gaiti. Caterina è una chef talentuosa di consolidata esperienza culinaria maturata da collaborazioni con chef di fama internazionale: a New York ha lavorato all’Eleven Madison Park di Daniel Humm, a Francoforte a Villa Kennedy e negli ultimi due anni è stata Executive Chef presso il Tschuggen Group Hotel Eden Roc Ascona; Dario è local e conoscitore della Val Seriana, nonché parte della famiglia. Dopo aver maturato esperienze come Junior Sous Chef al Giardino Hotel ad Ascona e Sous Chef a Villa Kennedy, Dario ha scelto di tornare in Italia per contribuire al progetto della sua famiglia.

Per i pranzi o cene meeting o per eventi privati, Beides Restaurant dispone anche di un’elegante sala polifunzionale di 60mq a luce naturale.

Il ristorante è aperto anche a chi non alloggia presso la struttura: infatti sono molteplici i servizi offerti dal Collina Luxury Relais, come la My Purity Spa: sulla cima del Collina, alla base del Relais, sorge questa oasi di relax e lusso con 26.000mq di area verde boschiva per percorsi rigeneranti, 2 saune, bagno turco, docce emozionali, sale relax, cabine per trattamenti e massaggi.