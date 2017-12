Beinasco, 13.000 fuochi sequestrati dalla Guardia di Finanza

BEINASCO, 29 DICEMBRE- La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato a Beinasco 13 mila botti pronti per essere venduti per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. I baschi verdi hanno seguito i movimenti di un gestore di un negozio di animali che nascondeva i fuochi dentro le confezioni di crocchette per cani e di insetticidi, questi ultimi prodotti altamente infiammabili.

La Guardia di Finanza ha colto in flagrante il commerciante mentre riceveva un carico di artifici pirotecnici. Per i finanzieri tutte le operazioni avvenivano senza il rispetto di qualsiasi, anche minima, misura di sicurezza. Una mossa sbagliata è l’incolumità stessa del palazzo, in cui si trovava il deposito, sarebbe stata messa in pericolo.

I fuochi sequestrati, appartenenti alla categoria “V” (piccoli razzi, petardi, tubi mono getto, bengala…), erano in parte sprovvisti della marcatura CE di conformità e quindi di dubbia provenienza. I bengala e le fontane sarebbero, inoltre, dovuti essere conservati in condizioni di maggiore sicurezza.

Oltre al commerciante che si occupava delle operazioni di scarico sono stati denunciati gli altri due titolari del negozio che ora rischiano sino ad un anno di carcere. Le tre persone denunciate dovranno anche rispondere di omissione dolosa di dispositivi di infortuni sul lavoro: in quanto nel locale non erano presenti estintori.

Gli inquirenti stanno indagando sulla provenienza dei botti per i quali è necessaria un’abilitazione e per la vendita e per il maneggio.

Federica Fusco